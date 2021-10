Alfred Hitchcock: Vertigo, la composition musicale au cœur d'un nouveau carnet des développeurs

Alfred Hitchcock: Vertigo arrivera à la fin de l'année, du moins sur ordinateurs. Le jeu d'aventure est pour rappel développé par Pendulo Studios, déjà derrière les Runaway, Yesterday Origins et plus récemment BLACKSAD: Under the Skin. Microids, qui édite le titre, partage cette semaine un carnet des développeurs dédié à la musique.

Pendant quelques minutes, le compositeur Juan Miguel Martin et l'équipe de Pendulo Studios reviennent sur la création du thème musical et de la bande originale d'Alfred Hitchcock: Vertigo. Si le jeu s'inspire du film Sueurs Froides d'Alfred Hitchcock (Vertigo en version originale), sa bande originale fait de même avec les compositions de Bernard Herrmann, à l'origine des musiques de Psychose, La Mort aux trousses ou encore Les Oiseaux, réalisés par le maître du suspense. C'est à retrouver en vidéo ci-dessus, avec des sous-titres en français.

La date de sortie d'Alfred Hitchcock: Vertigo est fixée au 16 décembre 2021, sur PC uniquement, les versions PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch ont pour rappel été repoussées à l'année prochaine. Vous pouvez retrouver le coffret CD The Film Scores of Bernard Herrmann à 35,99 € sur Amazon.