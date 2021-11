Alfred Hitchcock: Vertigo, les inspirations de Sueurs Froides expliquées en vidéo

Le mois prochain sortira sur ordinateurs Alfred Hitchcock: Vertigo, nouveau jeu d'aventure de Pendulo Studios (Runaway, Yesterday) et Microids. Le titre s'inspire du film Sueurs Froides et les développeurs se sont évidemment basés sur les techniques de mise en scène du réalisateur Alfred Hichtcock pour créer leur jeu.

Comme l'explique l'équipe de Pendulo Studios dans un nouveau carnet des développeurs ci-dessus, ils ont soigné les effets de lumière dans Alfred Hitchcock: Vertigo pour retrouver le même traitement que dans le film, sans oublier de réutiliser la désormais célèbre technique du travelling compensé, pour un effet de vertige total.

La date de sortie d'Alfred Hitchcock: Vertigo est fixée au 16 décembre 2021 sur PC via Steam et GOG.com. Le titre sortira l'année prochaine sur PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Vous pouvez retrouver Sueurs Froides à 9,99 € sur Amazon.

