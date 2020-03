Final Fantasy VII Remake : des copies déjà dans la nature, gare aux spoilers...

Ceux qui veulent absolument avoir une édition physique de Final Fantasy VII Remake devront croiser les doigts pour l'avoir le jour J. En raison de la pandémie actuelle et des restrictions prises dans de nombreuses entreprises, Square Enix ne peut totalement assurer la livraison des copies dès le lancement.

Tout le monde ne sera pas servi à la même enseigne, et nous en avons déjà la preuve. NateLo22, utilisateur confirmé de Reddit, a en effet posté une photographie de l'édition Deluxe qu'il a déjà en sa position, et même en quatre exemplaires. Oui, Final Fantasy VII Remake est dans la nature et au moins un chanceux, si ce n'est bien plus, peut se lancer dans cette nouvelle version de l'aventure à Midgar.

Il explique dans un message avoir commandé légalement ces copies et les avoir reçues en avance, et dans un autre ne pas pouvoir clairement expliquer d'où elles viennent sous peine de mettre l'un de ses amis en danger. L'homme a-t-il de bons contacts chez un revendeur voire un fournisseur qui lui aurait transmis bien en amont des exemplaires obtenus de manière non frauduleuse ? Toujours est-il qu'il s'engage à ne pas poster de spoilers d'ici la date de sortie du 10 avril, ce qui ne sera pas forcément le cas des futurs possesseurs anticipés de Final Fantasy VII Remake, si d'autres jeux se retrouvent en circulation. Les derniers jours avant le lancement de l'exclusivité PS4 risquent d'être longs pour les plus grands fans de la franchise.

Lire aussi : Final Fantasy VII Remake : la personnalité de Cloud et les dialogues retravaillés évoqués dans une vidéo avec des scènes inédites