Final Fantasy VII Remake : la personnalité de Cloud et les dialogues retravaillés évoqués dans une vidéo avec des scènes inédites

Pour nous accompagner jusqu'au lancement de Final Fantasy VII Remake, Square Enix diffuse actuellement une série de making of baptisée Inside Final Fantasy VII Remake. Yoshinori Kitase (producteur), Kazushige Nojima (histoire et scénario), Naoki Hamaguchi (codirecteur – conception de jeu et programmation) et Motomu Toriyama (codirecteur – conception du scénario) reviennent déjà pour un deuxième épisode, pour nous parler de l'histoire et des personnages du projet.

Pensez à activer les sous-titres

Dans un premier temps, l'équipe revient sur la ville de Midgar et le groupe Avalanche, qui lutte contre la Shinra Corporation pour l'empêcher d'épuiser l'énergie vitale de la planète. Ils évoquent ensuite la personnalité de Cloud Strife, décrit comme calme et en recherche d'acceptation, affirmant que la psychologie du héros sera plus approfondie dans le remake. Attendez-vous à voir plus de failles et de fragilité dans cette nouvelle version du protagoniste, que Kazushige Nojima n'a pas hésité à montrer comme « parfois un peu nul », quitte à chambouler les acquis des fans.

Tifa, Barret, Aerith et Sephiroth auront aussi tous une personnalité plus réaliste et poussée. D'ailleurs, si des dialogues clés ont été conservés, la majorité des textes ont été revisités pour leur donner un ton plus naturel et être moins explicatifs, présence d'un doublage et réalisation moderne obligent. Les monologues internes de Cloud ont aussi été repensés, pour qu'ils aient plus de corps tout en conservant le mystère qui les entoure. Et nous le savons désormais bien, des scènes ont été ajoutées pour densifier l'expérience, et notamment pour développer les liens entre les héros, comme un passage où Tifa fait visiter son appartement à Cloud. D'ailleurs, un peu de tout cela est montré au fil de la vidéo de plus de 16 minutes.

Le but ultime de l'équipe est de faire résonner autant Final Fantasy VII Remake dans le cœur des joueurs que ce qu'a pu faire l'original, et d'offrir le même plaisir de découverte qu'à l'époque aux néophytes. Nous pourrons juger cela sur pièce le 10 avril 2020, date de sortie officielle de l'exclusivité PS4, qui n'aura pas de retard en numérique, mais peut-être en physique.

