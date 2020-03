UNBOXING : Final Fantasy VII Remake, déballages des figurines de Cloud, Sephiroth et Aerith

Il y a peu, le pays du Soleil-Levant a accueilli une petite loterie sympathique se focalisant sur la licence Final Fantasy VII Remake. En décembre dernier, Square Enix avait montré les goodies au travers d'une vidéo appétissante. Nous avons mis la main sur les lots A, B et Last One, à savoir des figurines de Cloud, Aerith et Sephiroth, afin de vous les exposer au travers de quelques photos maison ; visibles en page deux, trois et quatre.

Pour commencer, Cloud, il y a du bon et du mauvais. La modélisation de son corps est excellente, le pantalon est dans un ton mat, son énorme ceinture exhibe un rendu brillant, la peau est lisse... Nous avons réellement l'impression de voir du textile et du cuir devant nos yeux. Le vrai souci se situe au niveau de la tête. Le design laisse à désirer et les cheveux sont assez médiocres ; la peinture bave, des trous de bulle d'air sont visibles, c'est vraiment dommage. Autre point, notre héros tient sa superbe lame à la verticale derrière son dos, donc une fois la figurine posée dans une vitrine, dur de l'apercevoir. Il aurait fallu la positionner à la diagonale pour en faire profiter nos mirettes.

Ensuit, nous avons la ravissante Aerith. Dans l'ensemble, elle est vraiment... à croquer. Les proportions sont bonnes et les vêtements sont très bien travaillés. Son visage est fin, sa chevelure est détaillée, vraiment, dur de ne pas succomber en la voyant. De plus, et selon les parties, des petites nuances de couleurs ont été appliquées par-ci, par-là pour mettre en avant un contour, une forme ; comme sa tresse. Bref, une réussite qui fait grandement plaisir aux aficionados.

Pour finir, nous avons le grand et puissant Sephiroth. Point qui marque d’entrée de jeu : sa taille, le joujou est imposant ! Sa carrure est au poil, sa tenue est grandiose, et ses épaulettes sont colossales. Une peinture argentée a été appliquée sur la lame et plusieurs contours afin de donner un aspect métallique au plastique. Petit point négatif qui ne plaît pas forcément à tout le monde, ses cheveux longs (en mouvement) sont dans un ton légèrement chromé. Pourquoi avoir choisi cet effet plutôt que d'appliquer un gris mat ? Malgré cette petite imperfection, c'est une belle bête que nous avons entre les mains, certains fans du personnage ne peuvent que tomber sous le charme.

Dites-nous ce que vous pensez de ces trois figurines dans les commentaires de cet article. Rappelons que la date de sortie de Final Fantasy VII Remake est fixée au 10 avril demain. En attendant la venue de cette aventure dans nos foyers, nous vous invitons à jeter un œil sur nos impressions : PREVIEW de Final Fantasy VII Remake : un ultime avant-goût grandiose présageant du meilleur.