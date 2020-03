PREVIEW de Final Fantasy VII Remake : un ultime avant-goût grandiose présageant du meilleur

Il fut un temps pas si lointain où les joueurs auraient pu découvrir Final Fantasy VII Remake dès cette semaine, mais Square Enix a estimé qu’un dernier coup de polish était nécessaire. En attendant la venue de ce monstre vidéoludique dans les rayons, les rédactions du monde entier dont la nôtre ont récemment été conviées pour jouer durant environ 3 heures à une sélection de chapitres donnant un bon aperçu des possibilités techniques, narratives et de gameplay que nous retrouverons d’ici peu dans la version finale. Pour couronner le tout, une rapide présentation du jeu a été réalisée par Yoshinori Kitase et Naoki Hamaguchi nous rappelant certains points essentiels.

Final Fantasy VII Remake coche pour le moment toutes les cases pour surclasser en tout point l’original.

Outre le fait que cette première partie s’arrêtera à la fuite de Midgar, tous les moments forts auxquels nous pouvons nous attendre devraient être présents, il n’y a rien à craindre là-dessus. Comme l’ensemble de l’aventure se déroule dans cette cité sombre aux influences steampunk, chaque zone disposera de sa propre identité visuelle, ce que nous pu confirmer par la suite en arpentant les Réacteurs n°1 et n°5. Avec l’utilisation de l’Unreal Engine, le but pour Square Enix a été de donner aux développeurs les technologies nécessaires pour s’exprimer au mieux, et nous pouvons clairement dire qu’en ce qui concerne les graphismes, nous en avons pris plein les yeux. Arpenter ces environnements photoréalistes à la fois si familiers et offrant pourtant une réelle sensation de nouveauté est grisant au possible. L’immersion passe également par la bande-son iconique revisitée et utilisant un système d’audio dynamique permettant à une même musique de varier sans transition, passant par exemple d’un relative calme à l’action d’un combat.

Pour nous introduire au gameplay d’Action-RPG, notre aventure a tout naturellement commencé par le Chapitre 1, cinématique incluse. Si nous avons choisi de jouer en mode Normal, où chacun de nos coups participe à l’augmentation de la jauge ATB pour ensuite utiliser les compétences des personnages et objets durant l’action via une pause active ralentissant le temps, un mode Classique pourra être sélectionné. Dans ce dernier, l’IA prend le relai pour ne laisser au joueur que la gestion stratégique et ainsi se rapprocher davantage du FFVII d’origine, de quoi contenter tout le monde. Pour autant, il serait à notre sens bien dommage de ne pas profiter de l’action dans sa globalité tant elle peut se révéler bien intense et prenante.

Après cette première approche du jeu aux commandes de Cloud et de Barret dans le Réacteur Mako n°1 de la Shinra, notamment face au premier boss de l’aventure, la Sentinelle Scorpion, nous avons assisté aux conséquences de « nos » actes alors que les membres d’AVALANCHE s’enfuient et que nous devons nous rendre à la gare. C’est à partir de ce Chapitre 2 que le terme de remake a réellement pris tout son sens, mettant sur la table nombre d’éléments inédits le différenciant clairement de l’original. Nous relevons notamment le discours de Barret permettant de développer son rôle de leader ou encore l’état de désolation en pleine rue alors que l’emphase est mise sur les citoyens et leur souffrance, choqués de cet attentat que nous venons de perpétrer. Pas de panique de ce côté, tout a été mis en place pour bien montrer que le joueur n’est pas réellement responsable (coucou la Shinra). Dans le cas contraire, cela aurait été de très mauvais goût à notre époque actuelle.

Autre élément de première importance pour le scénario de ce remake, la présence du légendaire Sephiroth, dont chaque apparition a de quoi donner des sueurs froides, et pas seulement à Cloud en proie à d’apparentes visions. Pour contrebalancer cette ambiance pesante, la première rencontre avec Aerith n’a été que pur plaisir, le personnage rayonnant de sa seule présence à l’écran. Elle aussi voit des choses… de mystérieuses créatures du néant dont le rôle reste à être défini. Globalement, la zone de jeu offerte alors n'est plus un simple couloir et permet même d'affronter quelques soldats supplémentaires de la Shinra en allant récupérer un objet situé dans une impasse. Il faut d'ailleurs ruser avec certains disposant d'un bouclier, en passant par exemple dans leur dos. Le choix de nos coups a donc une importance et il ne suffit pas de se la jouer rentre dedans pour sortir indemne des combats.

Nous avons ensuite été transportés directement au Chapitre 7, dans le Réacteur Mako n°5, où Tifa est venue s'ajouter au groupe et le panel de coups disponibles s'est bien élargi fort de notre niveau 17. Il était d'ailleurs possible de faire appel à trois invocations différentes (Léviathan, Ifrit et Shiva) liées chacune à l'un de nos personnages et dont le déchainement sur le terrain en met plein la vue. Contrairement au jeu d'origine, nous avons passé un long moment dans ce lieu en préparation d'un affrontement de boss face à l'Aérodestructeur dont nous avons pu modifier les caractéristiques en amont. En effet, plusieurs salles bien gardées nous laissaient le choix de retirer une partie de son équipement via un système de cartes d'accès, facilitant quelque peu le combat. Pour autant, nous avons dû nous y reprendre à deux fois pour en venir à bout (sans perte de l'XP après le game over !), le défi étant assez corsé si la mauvaise stratégie est employée. L'ultime passage de cette séance d'essai nous lui opposé à Apsu dans les égouts lors du Chapitre 10, que nous avons trouvé bien plus aisé dans son approche au sein d'une arène moins confinée et avec cette fois Aerith prenant la place de Barret.

Nos nouvelles impressions : Vivement ! Final Fantasy VII Remake coche pour le moment toutes les cases pour surclasser en tout point l’original et nous faire vivre une expérience de jeu à nul autre pareil. Avec son système de combat simple, mais à la richesse stratégique ne demandant qu’à être maîtrisée, ses mélopées mythiques accompagnant notre progression et ses graphismes à tomber, tous les ingrédients sont réunis pour passer un excellent moment devant sa console. Bref, nous sommes ressortis de cette prise en main en étant sur un petit nuage et ne pouvons désormais espérer qu’une chose : qu’aucun élément ne nous fasse redescendre du 7e Ciel !

