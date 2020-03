Final Fantasy VII Remake : les créateurs parlent lieux inédits et respect de l'original dans un making of de 22 minutes

Avec un projet comme Final Fantasy VII Remake, il y a forcément beaucoup de choses à dire sur l'envers du décor du développement. C'est ce qu'a décidé de faire Square Enix dans une série de making of appelée Inside Final Fantasy VII Remake, en compagnie de Yoshinori Kitase (producteur), Tetsuya Nomura (directeur et conception), Kazushige Nojima (histoire et scénario), Naoki Hamaguchi (codirecteur – conception de jeu et programmation) et Motomu Toriyama (codirecteur – conception du scénario).

Pensez à activer les sous-titres

Dans le premier épisode, après avoir évoqué la genèse du projet, imaginé dès 2012 pour fêter les 25 ans de la franchise, ils expliquent comment ils ont pensé cette nouvelle version entre nouveautés et nostalgie. Ils ont ainsi prévu de densifier cette relecture de la première partie de l'histoire avec des zones inédites, comme des parties de la haute ville de Midgar, mais aussi de développer davantage certains personnages, dont nos compagnons d'Avalanche.

Le gameplay a lui été pensé pour attirer les nouveaux joueurs tout en respectant les fans de l'original, en conservant les systèmes de jauges et de dégâts chiffrés, et en développant des combats plus orientés vers l'action. La musique est elle faite avec des compositions cultes et originales, plusieurs pistes étant jouées simultanément pour s'enchaîner et se fondre les unes dans les autres sans transition. Un tas d'autres informations du genre sont condensées dans cette vidéo de 22 minutes, à apprécier sans vergogne avant la date de sortie de Final Fantasy VII Remake, le 10 avril 2020 sur PS4.

