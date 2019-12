Final Fantasy VII Remake : Sephiroth, Shiva, un nouveau personnage et une scène inédite en images !

Plus une semaine ne passe sans que nous entendions parler de Final Fantasy VII Remake, encore présent aux Game Awards avec un trailer, et cela veut forcément dire que sa sortie approche à grands pas.

Cette fois, c'est par une large galerie d'images inédites que nous retrouvons des visages connus, mais aussi un jamais vu auparavant. Déjà, nous avons droit aux versions retravaillées de deux concept arts aussi cultes que le jeu : l'un montrant Tifa sur le puit de Nibelheim, en train de regarder le ciel, l'autre avec un Sephiroth de dos, entouré par les flammes.

Les captures se concentrent d'ailleurs en partie sur l'antagoniste de l'aventure, dont le regard sera plus perçant que jamais, mais qui ne devrait jouer qu'un rôle mineur si l'histoire s'arrête bel et bien à Midgar. D'autres méchants sont aussi mis en lumière, comme le président de la Shinra, et son acolyte Heidegger, et un petit nouveau, entraperçu dans la bande-annonce du TGS : Roche, soldat 3-C surnommé Speed Demon pour l'amour qu'il porte à sa moto. Le siège de la société pourra même être visité dans le cadre de l'aventure, du Memorial Floor avec une exposition retraçant l'histoire de l'entreprise et avec des voitures, au bureau du patron au dernier étage, en passant par le Relaxation Floor, tous reliés par un ascenseur.

Plusieurs passages originaux sont forcément prévus dans ce Final Fantasy VII Remake : celui du Cimetière des Trains donnera ainsi lieu à des scènes inédites. D'autres visuels se concentrent sur Aerith, sa capacité spéciale Tempête et ses pouvoirs Aspire et Bouclier de Lumière, ou l'invocation Shiva, qui a bien changé depuis l'original, et qui pourra utiliser sa compétence phare Poussière de Diamants. Décidément, Final Fantasy VII Remake a peut-être encore quelques surprises à nous réserver d'ici sa sortie du 3 mars 2020.

Lire aussi : Final Fantasy VII Remake : oui, le jeu est une longue exclusivité temporaire PS4