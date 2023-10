PlayStation Plus : Sony justifie la hausse du prix, c'est très maladroit

En août dernier, Sony a annoncé une bien mauvaise nouvelle pour les abonnés PlayStation Plus Essential, Extra et Premium : le prix a augmenté, et pas qu'un peu. Bien évidemment, nombreux sont les joueurs à avoir manifesté leur mécontentement, d'autant que les titres offrets ont parfois du mal à séduire, et les exclusivités day one manquent à l'appel, contrairement au Xbox Game Pass de Microsoft.

Eric Lempel, vice-président principal de PlayStation, s'est entretenu avec Barron's sur de nombreux sujets, et notamment sur celui de l'augmentation du prix du PlayStation Plus. Il a bien tenté de justifier ce choix, mais ça a quand même du mal à passer :

Nous voulons rendre le PlayStation Plus génial. Avec notre reboot l’année dernière et l’introduction du système de paliers, de nombreux consommateurs ont reconnu que la PlayStation 5 a beaucoup de valeur. Comme pratiquement tout le reste dans le monde, nous devons examiner nos prix et nous adapter aux conditions du marché. Je suis heureux de dire que, contrairement à beaucoup d’autres services d’abonnement, nous n’avons pas touché au prix du PlayStation Plus pour 85 % du monde depuis de nombreuses années. C'était donc la première fois que nous faisions quelque chose.

Après avoir affirmé sans broncher que cette augmentation du prix du PS+ va permettre de « continuer à proposer des jeux de haute qualité et des avantages à valeur ajoutée » au service de Sony, Eric Lempel s'est heurté au sujet des jeux day one :

Cela dépend de ce que vous obtiendrez dans le service en termes de type de jeu et de qualité des jeux. Je ne peux pas commenter ce que fait la concurrence. Mais avec nous, nous pensons offrir un excellent catalogue de jeux, ainsi que d’autres fonctionnalités et services avec PlayStation Plus. De plus, nous vous offrons la possibilité de vous engager autant ou aussi peu que vous le souhaitez, en fonction de ce que vous souhaitez faire.

Des justifications qui ont bien du mal à passer pour le moment. Cependant, il faut reconnaître que Sony a lancé tout récemment des fonctionnalités de cloud gaming sur PS5, mais uniquement pour les abonnés PlayStation Plus Premium. Le service évolue, mais il y a encore du chemin à faire pour justifier le prix face à la concurrence.

Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.

Lire aussi : PlayStation Plus : le programme complet des jeux offerts en octobre 2023 dévoilé