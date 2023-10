PlayStation Plus : le streaming PS5 dans le cloud daté et détaillé

Les annonces se succèdent cette semaine du côté de PlayStation. Hier, Sony Interactive Entertainment dévoilait les nouveaux modèles « slim » de PS5 qui seront prochainement mis en vente et, ce mercredi, ce sont les jeux ajoutés aux formules Extra et Premium en octobre 2023 qui ont été dévoilés. Mais ce n'est pas tout, car le streaming dans le cloud de jeux PS5 annoncé en juin dernier va enfin se concrétiser, pas plus tard que ce mois-ci ! Il faudra toutefois être abonné au PlayStation Plus Premium pour en profiter et disposer d'une connexion suffisante évidemment. Entre ça et les films de Sony Pictures Core intégrés à l'offre, la hausse bien lourde du tarif annuel doit au moins sembler justifiée chez les décisionnaires de la société. Il sera ainsi possible de jouer aux jeux PS5 pris en charge provenant du catalogue PS+, aux démos et à nos propres achats de versions numériques sur le PlayStation Store via le cloud.

Le vice-président senior Hideaki Nishino a détaillé les modalités de cette fonctionnalité sur le PlayStation Blog, répondant à nos interrogations.

Depuis son lancement il y a plus d’un an, le tout nouveau PlayStation Plus déchaîne les passions grâce à de nombreux avantages, dont un catalogue de jeux regroupant des hits exceptionnels (Horizon Forbidden West et Sea of Stars), ou encore de nouvelles fonctionnalités de Trophées venues étoffer Dragoon, Syphon Filter et d’autres grands classiques.

Aujourd’hui, nous dévoilons plus d’informations sur le streaming dans le cloud PS5 pour les membres PlayStation Plus Premium. À partir de ce mois, nous commençons le lancement de l’accès streaming dans le cloud pour certains titres numériques PS5 figurant au Catalogue des Jeux* PlayStation Plus et parmi les essais de jeux*, ainsi que pour les titres pris en charge que les membres PlayStation Plus Premium possèdent dans leur bibliothèque de jeux PS5.

En plus d’une sélection de jeux PS5 disponibles en streaming, nous prévoyons de proposer plusieurs centaines de titres PS5 dans le cadre de ce nouveau service. Vous y trouverez notamment :