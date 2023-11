Black Friday : abonnements PlayStation Plus à prix réduit, grosse remise sur un pack PS5 et bien plus !

C'est une tradition outre Atlantique qui est désormais bien implantée en Europe, la fin novembre va être marquée par le Black Friday, l'occasion de faire des achats sans se ruiner en prenant tout de même la peine de bien vérifier les prix pratiqués en temps normal. Sony Interactive Entertainment compte bien en profiter pour écouler ses produits et services, et vient de faire le point sur ce qui nous attend via le PlayStation Blog. C'est à partir du 17 novembre que les hostilités seront lancées, avec notamment des remises sur les abonnements au PlayStation Plus.

Alors que les tarifs des abonnements ont bien augmenté depuis septembre, avec des justifications émises pour le moins bancales, il va donc être possible d'économiser jusqu'à 30 % si vous choisissez une offre sur 12 mois entre le 17 et le 27 novembre alors que vous êtes actuellement sans abonnement. Comme par hasard, c'est uniquement cette durée qui avait vu ses prix enfler... Les tarifs ne sont pour le moment pas communiqués, mais nous vous tiendrons évidemment au courant. Quid des abonnés actuels ? Passer à un abonnement Extra ou Premium permettra d'économiser respectivement 25 % et 30 %.

Le site direct.playstation.com va de son côté proposer quelques ristournes sur des manettes DualSense, des façades, divers jeux PS5, PS4 et PC, ainsi que sur des packs incluant la PlayStation 5 et un titre sélectionné. Call of Duty: Modern Warfare III est cité et en bénéficie déjà depuis son lancement. Ainsi, jusqu'au 23 novembre à 23h59, vous avez la possibilité de vous offrir un bundle réunissant la console et ce nouvel épisode décrié par la critique avec une remise de 120 €, le faisant passer à 499,99 €.

Les revendeurs participants vont aussi y aller de leurs offres, de même que la boutique PlayStation Gear. Du 17 au 27 novembre, des économies jusqu'à 20 % pourront être effectuées, avec dès le 24 les frais de port et un chapeau PlayStation Heritage Katana offerts pour tout achat dépensant les 75 €. Enfin, le PlayStation Store aura aussi droit à son opération sur la même durée, incluant notamment des remises sur EA Sports FC 24, NBA 2K24, Assassin's Creed Mirage et Diablo IV. Nous partagerons en tant voulu un article dédié à ce sujet.

Si besoin, vous pouvez vous procurer des cartes cadeaux PlayStation sur Amazon, à la Fnac ou chez Cdiscount.

