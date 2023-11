SOLDES du PlayStation Store : jusqu'à 70 % de remises sur plus d'un millier d'articles pour le Black Friday !

Nous avons déjà fait le point sur les offres du PlayStation Store plus tôt cette semaine, avec les opérations PlayStation Indies et Jeux à moins de 10 €, mais ce n'est pas terminé, car dans le cadre du Black Friday, Sony Interactive Entertainment a comme prévu lancé une vague de réductions dans sa boutique en ligne. Et il y a de quoi faire, puisque ce sont pas moins de 1 110 articles qui baissent de prix temporairement. Pour la peine, une petite vidéo met en avant certains blockbusters incontournables de cette fin d'année.

Vous pouvez retrouver toutes les offres directement sur la page dédiée. Sachez qu'elles prendront fin le mardi 28 novembre à 00h59. Nous retrouvons donc Assassin's Creed Mirage à 39,99 €, Diablo IV à 47,99 €, EA Sports FC 24 à 39,99 € et NBA 2K24 dès 31,49 €, mais ce n'est donc évidemment pas tout.

Envie d'un Mortal Kombat 1 à 52,49 €, d'Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard dès 41,99 €, de Final Fantasy XVI dès 47,99 €, de Street Fighter 6 dès 39,19 €, de Star Wars Jedi: Survivor à 47,99 €, de Cyberpunk 2077 en bundle avec son extension Phantom Liberty à 55,99 € ou du plus ancien The Witcher 3: Wild Hunt à seulement 8,99 € ? Tout cela et bien plus est dès maintenant disponible.

Si vous préférez les jeux au format physique, il y a également de quoi faire chez les revendeurs participants !

Achat d'une carte PSN :