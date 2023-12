SOLDES du PlayStation Store : une centaine d'articles jusqu'à -70 % pour les Game Awards 2023

Pendant encore deux semaines, les joueurs peuvent retrouver sur le PlayStation Store les Offres de fin d'année et des Jeux à moins de 20 € avec des milliers de références à prix réduit. Mais cette nuit a lieu les Game Awards 2023 et Sony Interactive Entertainment a décidé d'en profiter pour lancer une opération sur quelques jours, The Game Awards Promotion. Au programme, une centaine de références pouvant voir le tarif réduit jusqu'à 70 %, avec des productions majeures sorties cette année dans le lot.

Envie d'un Final Fantasy XVI à 47,99 €, d'un F1 23 à 31,99 €, de l'incontournable EA Sports FC 24 à 39,99 €, de Resident Evil 4 à 30,09 €, de Street Fighter 6 à 39,19 €, de Chants of Sennaar à 15,99 € ou de l'indémodable Grand Theft Auto V à 19,99 € sur PS5 ? Vous pouvez voir tout cela et bien plus par vous-même sur le PlayStation Store.

Notez que ces offres se termineront le lundi 11 décembre à 12h59.

