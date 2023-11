Black Friday : 120 € de remise sur la PS5 et de nombreux jeux et accessoires PlayStation à prix cassé !

En début de semaine, Sony Interactive Entertainment dévoilait les grandes lignes de ses plans pour le Black Friday 2023, notamment en ce qui concerne le PlayStation Plus, bien que tout ne soit pas très clair à ce sujet. Les promotions débutent ce vendredi 17 novembre et seront valables jusqu'au 27 du côté des boutiques de la marque et jusqu'au 30 chez les revendeurs participants. Au programme, la PlayStation 5 avec 120€ de remise sur le modèle standard et des packs le contenant, divers accessoires et une tonne de jeux édités par SIE, dont les principales exclusivités PlayStation, aussi bien sur PS5 que PS4. Seul le PSVR 2 manque à l'appel...

Vous trouverez donc ci-dessous la liste fournie par PlayStation. Notez qu'il s'agit des prix conseillés et que les boutiques peuvent ne pas forcément tout suivre à la lettre. Des liens d'achat supplémentaires seront ajoutés au fur et à mesure si nous voyons passer d'autres offres.

N'hésitez pas à partager vos bons plans en commentaires si vous voyez de meilleures offres que ce qui est indiqué ici.

