BON PLAN PS5 : des promotions incontournables pour le Black Friday !

Avis aux gamers ! La PlayStation 5 continue de séduire grâce à ses graphismes, sa rapidité sans égale et son écosystème de jeux exclusifs. Que vous soyez amateur de sessions solo intenses, de compétitions multijoueurs ou de nouvelles expériences immersives, Cdiscount propose des offres exceptionnelles pour satisfaire toutes vos envies. Des consoles aux accessoires, en passant par les packs avantageux, c’est le moment idéal pour enrichir votre setup gaming.

Avant toute chose, Cdiscount propose des codes promo jusqu’au 2 décembre :

15 € de réduction dès 129 € d’achat avec le code 15DES129 .

dès 129 € d’achat avec le code . 25 € de réduction dès 299 € d’achat avec le code 25DES299 .

dès 299 € d’achat avec le code . 10 € offerts dès 50 € d'achat pour les nouveaux clients avec le code HELLO10.

Voici les consoles PS5 à ne pas louper :

Pack PS5 Digital : Console PS5 Digitale (Slim) + 2ème manette DualSense blanche

Idéal pour jouer en duo, ce pack inclut la console PS5 Digital Slim et une deuxième manette DualSense. Profitez d’un design compact et des performances inégalées de la PS5.

Console PlayStation 5 - Édition Standard

La version classique de la PS5, parfaite pour les gamers souhaitant une expérience complète, avec lecteur de disque pour profiter également des Blu-rays et jeux physiques.

Console PlayStation 5 - Édition Standard Slim (1 To)

Le modèle Slim de la PS5 avec une capacité de stockage étendue à 1 To, idéale pour stocker encore plus de jeux et de contenus.

Pack PS5 Standard Slim + DualSense Blanche

Ce pack combine la PS5 Standard Slim avec une manette DualSense blanche, parfait pour débuter avec style.

Console PlayStation 5 Pro

Pour les gamers exigeants, la PS5 Pro offre des performances optimales avec des graphismes en 4K et des fonctionnalités avancées.

Avec ces promotions incroyables, c’est l’occasion idéale de passer à la PS5 ou d’enrichir votre expérience gaming. Ne tardez pas, premier arrivé, premier servi…