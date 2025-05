PlayStation Plus : tous les jeux ajoutés aux formules Extra et Premium en mai 2025 dévoilés, payer plus cher ne vous servira à rien...

Grosse journée du côté de Sony Interactive Entertainment, puisqu'après le bilan de Sony mettant évidemment en avant le segment G&NS dédié aux divertissements vidéoludiques, place à la présentation des prochains jeux qui vont être ajoutés Catalogues des Jeux et des Classiques accessibles aux abonnés Extra et/ou Premium du PlayStation Plus. Si la sélection de titres offerts à tous les membres est plutôt pas mal ce mois-ci, qu'en est-il pour cet équivalent du Game Pass ? Eh bien, c'est assez solide, du moins si vous ne payez pas pour la formule la plus élevée. En effet, en plus de faire l'impasse sur le PlayStation VR 2, il n'y a cette fois qu'une unique production rétro datant de la PS2... Certes, quantité ne rime pas avec qualité et il y a déjà de quoi faire, mais difficile de justifier les tarifs pratiqués en voyant ça.

Les 10 jeux listés ci-dessous seront disponibles à compter du mardi 20 mai.

PlayStation Plus Extra et Premium | Catalogue des Jeux Sand Land (PS5, PS4)

Soul Hackers 2 (PS5)

Five Nights at Freddy's: Help Wanted - Full Time Edition (PS5, PS4)

Battlefield V (PS4)

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy (PS5, PS4)

Granblue Fantasy Versus: Rising (PS5, PS4)

Humankind (PS5, PS4)

Story of Seasons: A Wonderful Life (PS5)

Gloomhaven Mercenaries Edition (PS5, PS4) PlayStation Plus Premium | Catalogue des Classiques Battle Engine Aquila (PS2)

Si vous souhaitez vous abonner, des cartes cadeaux sont en vente sur Amazon, à la Fnac et chez Cdiscount.

