PlayStation Plus : 22 jeux bientôt retirés du catalogue Extra et Premium, dont des titres vraiment étonnants

Comme Microsoft et son Xbox Game Pass, Sony retire régulièrement des jeux du catalogue PlayStation Plus Extra et Premium. Généralement, le constructeur des PlayStation négocie des contrats avec les éditeurs et développeurs tiers, mais la liste des jeux qui vont être retirés dans quelques jours est pour le moins étonnante.

Comme le rapporte Eurogamer, en mai 2025, ce sont 22 jeux qui vont être retirés du catalogue PlayStation Plus Extra et Premium, avec de gros titres comme Grand Theft Auto V (qui vient de faire son retour dans le Game Pass), Batman: Arkham Knight (lui aussi dans le Game Pass) ou encore Ghostrunner. Mais, chose surprenante, Sony va retirer des exclusivités PlayStation, pourtant éditées par ses soins et développées par des PlayStation Studios. C'est le cas de Resistance: Fall of Man et Resistance 2 d'Insomniac Games et d'inFAMOUS: Second Son de Sucker Punch. Voici la liste complète :

GTA V

MotoGP 24

The Sims 4: Island Living expansion pack

Resistance: Fall of Man

Resistance 2

Walkabout Mini Golf

Synth Riders

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord

Before Your Eyes

The Walking Dead: Saints & Sinners

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution – Payback Edition

Lego Marvel Super Heroes 2

Stranded: Alien Dawn

The LEGO Movie 2 Video game

Ghostrunner

Payday 2: Crimewave Edition

Bloodstained: Ritual of the Night

Journey To The Savage Planet: Employee of the Month

Portal Knights

Enter the Gungeon

Batman: Arkham Knight

inFAMOUS: Second Son

Il vous reste encore un petit mois pour profiter de ces titres, il est bien dommage de voir partir des exclusivités PlayStation du catalogue, d'autant que Sony a récemment annoncé une hausse du prix des formules PlayStation Plus Essential, Extra et Premium dans plusieurs pays. Et ce n'est pas la liste maigrichonne des titres rajoutés ce mois-ci qui va contenter les utilisateurs.

