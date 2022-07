Dragon Ball: The Breakers dévoile sa date de sortie, ses éditions, Freezer comme Méchant et un Closed Network Test

En voilà un qui s'était bien fait oublier. En novembre dernier, Bandai Namco dévoilait un certain Dragon Ball: The Breakers, un jeu multijoueur au gameplay asymétrique opposant sept Survivants à un Méchant sur diverses maps. Bref, rien de bien inédit si ce n'est l'utilisation de la licence d'Akira Toriyama comme cadre de l'action. Nous avions rapidement pu voir du gameplay et obtenir divers détails comme le fait que du contenu devrait régulièrement y être ajouté après son lancement. Et justement, alors que le jeu va s'inviter à la San Diego Comic-Con ces prochains jours, l'éditeur en profite pour effectuer un grand déballage avec pour commencer la diffusion d'une nouvelle bande-annonce introduisant un ennemi incontournable.

C'est donc l'impitoyable Freezer qui va sans surprise tenter de massacrer les joueurs, accompagné de Zābon et Dodoria dans sa forme de base, et pouvant évidemment se transformer pour faire encore plus de dégâts. Il est présent sur la jaquette aux côtés de Cell et Buu depuis le départ, mais n'est annoncé officiellement que maintenant selon l'éditeur et il faudra donc s'attendre à une vidéo du même acabit pour le Majin. Du reste, entre les graphismes et les animations, il y a vraiment de quoi avoir peur...

Prenant place dans l'univers de Dragon Ball Xenoverse, Dragon Ball: The Breakers met en scène une équipe de sept Survivants essayant d'échapper à un Méchant. Le Méchant, un des antagonistes majeurs de la franchise, devra user de ses pouvoirs surpuissants et de ses transformations pour traquer et mettre KO les Survivants. Les Survivants sont des civils tombés dans un « Flux Temporel » et piégés dans un lieu où le temps et l'espace sont sens dessus dessous. L'objectif principal des Survivants est de s'échapper du Flux Temporel en utilisant divers gadgets comme les Transphères, de précieux items contenant les âmes de Super Guerriers et donnant accès à des pouvoirs et capacités spéciales. Dans cet environnement dangereux, les espoirs des Survivants sont tournés vers la Super Machine Temporelle, capable de les aider à s'échapper du Flux Temporel avant que leur ennemi ne devienne inarrêtable.

Dragon Ball: The Breakers sera disponible le 14 octobre dans le monde entier (dès le 13 au Japon) à destination des PS4, Xbox One, Switch et PC, avec bien entendu la possibilité d'y jouer sur PS5 et Xbox Series X|S. Les précommandes ont été lancées dans la foulée, du moins sur les boutiques en ligne, puisque les éditions ont aussi été introduites. Elles sont au nombre de trois, mais la plus onéreuse ne pourra être obtenue qu'en passant par la boutique de Bandai Namco.

L'édition standard sera disponible en téléchargement uniquement et contiendra le jeu ainsi que la « Transphère C-18 » avec la compétence « Coup de pied mural » et l'accessoire « Détecteur (Bleu) »

sera disponible en téléchargement uniquement et contiendra le jeu ainsi que la « Transphère C-18 » avec la compétence « Coup de pied mural » et l'accessoire « Détecteur (Bleu) » L'édition spéciale sera disponible en version physique et numérique, et contiendra le jeu ainsi que le Pack édition spéciale avec un costume personnalisable, la Pose de Victoire « Bravo à deux mains » et le skin de véhicule « Dragon (Jaune) ». Les personnes qui précommanderont cette édition auront aussi accès à la « Transphère C-18 » et au « Détecteur (Bleu) »

sera disponible en version physique et numérique, et contiendra le jeu ainsi que le Pack édition spéciale avec un costume personnalisable, la Pose de Victoire « Bravo à deux mains » et le skin de véhicule « Dragon (Jaune) ». Les personnes qui précommanderont cette édition auront aussi accès à la « Transphère C-18 » et au « Détecteur (Bleu) » L'édition limitée sera disponible exclusivement sur le store Bandai Namco. En plus du contenu de l'édition spéciale, l'édition limitée aura un steelbook, trois autocollants des Méchants, la figurine Carapace de Cell ainsi que l'accessoire in-game « Potala (Verte) ». Cet accessoire est un bonus exclusif au store Bandai Namco pour une durée limitée.

Pour terminer, un Closed Network Test aura lieu les 6 et 7 août aux horaires suivants :

Samedi 6 août – de 04h00 à 08h00 ;

Samedi 6 août – de 14h00 à 18h00 ;

Samedi 6 août – de 20h00 à 00h00 ;

Dimanche 7 août – de 4h00 à 8h00.

Il sera possible d'y incarner Cell et Freezer du côté des Méchants, tandis que les Survivants seront représentés par l'Avatar ou les skins d'Oolong et Bulma. Pour vous inscrire, cliquez ici. Une bêta ouverte est d'ores et déjà prévue ultérieurement. Vous pouvez sinon retrouver des visuels en page suivante.

