Microsoft Flight Simulator : encore des images, et des informations imminentes sur la bêta

Microsoft Flight Simulator est actuellement en alpha fermée, Asobo Studio envoye régulièrement des invitations aux fans pour rejoindre cette phase de test, mais bien évidemment, la plupart des joueurs attendent avec impatience le lancement de la bêta fermée.

Asobo Studio comptait à l'origine lancer cette bêta fermée à la mi-juillet, et le studio français va presque tenir son planning et affirme que cette phase de test sera disponible à la fin du mois, mais pour une date précise, il faudra revenir la semaine prochaine. Pour l'instant, les développeurs partagent encore des captures de la communauté, à admirer sur la seconde page, et annoncent un partenariat avec FlightAware, dont le site propose un suivi gratuit des vols privés et commerciaux, et dont les systèmes performants seront donc présents dans le simulateur vidéoludique.

Pour rappel, Microsoft Flight Simulator est attendu en 2020 sur PC et Xbox One, vous pouvez acheter un joystick T.Flight Hotas X à 59,9 € sur Amazon.fr.

