Microsoft Flight Simulator : 10 vidéos, avec des escales à Strasbourg et Arcachon

Microsoft Flight Simulator se fait toujours attendre sur PC et Xbox One, mais en attendant l'autorisation de décollage, Asobo Studios et Microsoft ont partagé aujourd'hui une série de très courtes vidéos.

Au travers de ces 10 petites séquences, à retrouver sur la seconde page, nous pouvons une nouvelle fois admirer les graphismes photoréalistes de Microsoft Flight Simulator, aux commandes d'un Airbus A320, d'un Diamond DA62 ou encore d'un Robin DR-400. C'est également l'occasion de survoler des lieux variés, à l'instar du lac Tekapo, de Baltimore, mais aussi de villes plus françaises comme Arcachon et Strasbourg.

Pour rappel, Microsoft Flight Simulator est attendu dans le courant de l'année 2020 sur PC et Xbox One.

