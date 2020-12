Medal of Honor: Above and Beyond, le mode multijoueur se dévoile dans une nouvelle bande-annonce

La franchise légendaire de FPS Medal of Honor revient plus en forme que jamais, cette fois en réalité virtuelle. Après un nouveau trailer de gameplay impressionnant, la chaîne YouTube d'Oculus a publié une vidéo de deux minutes, mettant en avant le mode multijoueur de Medal of Honor: Above and Beyond. Si vous avez oublié, ce dernier est un jeu de tir à la première personne développé par Respawn Entertainment et édité par Electronic Arts.

Dans ladite vidéo, de nombreux modes de combats sont présentés comme Mad Bomber où vous devrez poser des bombes un peu partout dans les maps. Des plus classiques comme Matchs à mort ou Matchs à mort par équipe seront également de la partie. Enfin, les coups de fusil pleuvent dans la bande-annonce, le tout dans des environnements variés, d’une bibliothèque à un terrain enneigé avec de belles aurores boréales, en passant par un restaurant de luxe.

Medal of Honor: Above and Beyond est attendu sur Oculus Rift, HTC Vive et Valve Index pour le 11 décembre prochain.