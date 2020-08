Medal of Honor: Above and Beyond, un trailer de gameplay impressionnant avec des moments clés de la Seconde Guerre mondiale

Personne n'aurait pu le prédire, mais le futur de la licence Medal of Honor va bien se faire sur les appareils VR. Le projet Medal of Honor: Above and Beyond n'est cependant pas entre les mains de n'importe qui, car c'est Respawn Entertainment qui s'en charge, pour une sortie sur Oculus Rift et Oculus Quest (via l'Oculus Link) à la fin d'année.

Et nous avons de quoi nous faire une nouvelle idée de ce que vaut l'expérience avec une bande-annonce narrative dévoilée dans le cadre de la gamescom Opening Night Live, celle-là même qui avait été teasée par une illustration au style impressionniste. L'impressionnant trailer enchaîne les scènes incroyables, d'un parachutage depuis un Boeing B-17 à un face-à-face avec un tank en passant un assaut sur les plages du débarquement et des séquences de pilotage. Et techniquement, la qualité semble au rendez-vous, en témoigne les graphismes et la possibilité de jouer avec un piano.

