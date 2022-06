BON PLAN Meta Quest : Medal of Honor: Above and Beyond à un bon prix (version PC VR offerte en prime) ! (Daily Deal 23 juin 2022)

Chaque jour, il y a une promotion sur l'Oculus Store Quest et si cela n'égale pas les remises offertes lors des précédents gros soldes, c'est toujours une économie substantielle qui est proposée.

Medal of Honor: Above and Beyond est en VOST avec les menus en français, il est compatible avec le cloud-saving (pas de perte de la progression en cas de désinstallation) et il est cross-buy, ce qui signifie qu'en l'achetant sur l'Oculus Store Quest, vous pouvez aussi récupérer gratuitement sa version PC VR pour y jouer via l'Oculus Link, Air Link ou Virtual Desktop.

Medal of Honor: Above and Beyond ( 39,99 € -30 % 27,99 €) (44 Go) (VOSTFR + menus FR) (cloud-saving) (cross-buy) (C) - PEGI 16 (15 novembre 2021)

Enfilez les bottes d'un agent de l'OSS et aventurez-vous aux confins d'une Europe déchirée par la guerre dans « Medal of Honor: Above and Beyond ». Laissez-vous captiver par une campagne solo explosive et des matchs multijoueurs frénétiques qui vous plongeront au cœur des échauffourées lors des plus grands moments historiques de la Deuxième Guerre mondiale.









