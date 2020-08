Medal of Honor: Above and Beyond, une illustration au style impressionniste avant le nouveau trailer

Incontournable dans les années 2000, la licence Medal of Honor s'est assoupie durant la décennie suivante après avoir enchaîné les épisodes passables. Elle va néanmoins faire son retour cette année grâce à Respawn Entertainment (Titanfall, Star Wars Jedi: Fallen Order) pour un épisode exclusivement jouable en VR.

Medal of Honor: Above and Beyond nous ramènera à l'époque de la Seconde Guerre mondiale en nous mettant dans la peau d'un allié de l'OSS qui va devoir infiltrer l'ennemi nazi. Le titre refait surface cette semaine avec la diffusion d'un key art dont le style impressionniste rend hommage à la résistance française, avec qui collaborera notre héros. Et c'est tout ? Non, car l'illustration est surtout là pour annoncer qu'une bande-annonce pour le scénario du jeu sera dévoilée dans le cadre de la gamescom Opening Night Live jeudi soir !

En attendant la révélation de la vidéo, Medal of Honor: Warfighter est disponible pour 19,89 € chez Amazon.

Lire aussi : Medal of Honor: Above and Beyond, Respawn revient sur l'origine du jeu, qui n'a pas toujours été pensé comme un titre en VR