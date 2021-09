RUMEUR sur Quantic Dream : un jeu vidéo Star Wars en développement, et déjà bien avancé

Le contrat d'exclusivité liant Disney et Electronic Arts quant au développement exclusif des jeux Star Wars s'est officiellement terminé l'année dernière, permettant à d'autres studios de proposer leurs adaptations de la saga culte. Massive Entertainment et Ubisoft ont un jeu de rôle en développement, Aspyr Media prépare un remake de Star Wars: Knights of the Old Republic, Star Wars: Hunters sortira l'année prochaine sur Switch et mobiles grâce à Zynga, et même EA a des projets en cours.



Et à en croire les rumeurs de ces derniers jours, au moins une autre équipe connue de l'industrie aurait un jeu vidéo Star Wars sur le feu. Il s'agirait de Quantic Dream, l'entreprise française dont le partenariat avec Sony Interactive Entertainment s'est terminé et qui développe désormais des titres multiplateformes. L'information a dans un premier temps était livrée par Gautoz, ancien journaliste de Gamekult reconverti en streameur, avant d'être teasée par Tom Henderson, connu pour ses leaks sur les séries Battlefield et Call of Duty, et également rédacteur pour DualShockers. Ce dernier rapporte d'ailleurs que ce jeu Star Wars serait en développement depuis environ 18 mois, soit début 2020.



En attendant la confirmation de Quantic Dream, tout cela reste bien évidemment à prendre avec quelques pincettes. L'idée d'un jeu d'aventure narratif dans une galaxie lointaine, très lointaine, aurait-elle de quoi vous séduire ? Si vous n'avez pas encore fait le dernier jeu du studio, vous pouvez vous procurer Detroit: Become Human pour 37,14 € sur Amazon.fr.

