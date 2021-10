Star Wars : un nouveau jeu vidéo révélé en décembre prochain ?

Depuis qu'Electronic Arts n'est plus le développeur exclusif des jeux Star Wars, les projets autour de la saga se multiplient, devant la scène ou en secret. Massive et Ubisoft préparent un open world, Star Wars: Hunters sortira bientôt sur Switch et mobiles, un remake de Star Wars: Knights of the Old Republic est développé chez Aspyr Media (tandis que l'original doit être porté sur Switch), EA prévoit d'annoncer des jeux en 2022 et la rumeur veut que Quantic Dream aussi ait un titre estampillé Star Wars dans les tuyaux.

Et si un nouveau projet était révélé dès la fin 2021 ? C'est ce qu'espèrent les joueurs après que Disney et Lucasfilm aient lancé le programme Bring Home the Bounty, « une campagne mondiale sur des produits de consommation, des jeux et d'édition qui dévoilera de nouveaux jouets, objets de collection, livres, vêtements et plus chaque semaine jusqu'à la fin de l'année ». Par exemple, la première vague d'annonces a permis de découvrir des Funko Pop!, des Crocs et d'autres goodies du genre.

Les révélations des semaines suivantes sont teasées par des pictogrammes et il semblerait que celle du 14 décembre, représentée par une manette, concerne un jeu vidéo. Faut-il s'attendre à l'officialisation d'un titre encore inédit, pourquoi pas signé EA ou Quantic Dream ? Une annonce importante pour un projet déjà connu ? Ou quelque chose de plus décevant ? Rappelons que les Game Awards 2021 se tiendront le 9 décembre, et il faut avouer qu'il s'agirait d'une belle tribune pour introduire un jeu Star Wars, avant pourquoi pas de refaire le point à ce sujet dans le cadre de cette campagne Bring Home the Bounty.

