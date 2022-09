Star Wars : Disney voudrait un nouveau jeu vidéo tous les 6 mois

Depuis le rachat de LucasFilm par Disney, la firme de Mickey veut capitaliser au maximum sur la franchise Star Wars, avec évidemment des films et séries, mais pas seulement. Du côté du jeu vidéo, les fans pleurent encore l'annulation de Star Wars 1313, mais ont eu droit à quelques titres très sympathiques, comme Star Wars Jedi: Fallen Order.

Et visiblement, la société veut mettre le paquet sur les jeux Star Wars. D'après Insider Gaming, Disney voudrait sortir un nouveau jeu vidéo Star Wars tous les six mois, alternant entre les AAA et les titres plus modestes, pour un de chaque par an. Il faut dire que cela est envisageable, nous connaissons déjà un tas de jeux Star Wars en cours de développement comme Star Wars Jedi: Survivor, Star Wars: Eclipse de Quantic Dream, un FPS et un jeu de stratégie par Respawn, Star Wars: Hunters, un jeu en monde ouvert par Ubisoft, un titre inconnu conçu par Amy Hennig ou encore le remake de Star Wars: Knights of the Old Republic (qui connaîtrait un développement compliqué).

Toujours d'après Insider Gaming, d'autres jeux seraient en cours de préproduction, mais certains de ces titres ne seraient pas prévus avant de longues années. Disney n'a pas annoncé officiellement son plan de sortir un jeu Star Wars tous les six mois, il faut dire que le développement est un art aléatoire et les reports sont légion, mais il est clair que les fans vont avoir de quoi s'amuser pendant un long moment, si la qualité est au rendez-vous. Vous pouvez retrouver un tas de jeux Star Wars en promotion sur Gamesplanet.