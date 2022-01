Star Wars 1313 : du gameplay du jeu abandonné avec Boba Fett découvert, les regrets sont toujours présents

C'est à l'E3 2012 que nous avions découvert Star Wars 1313, un projet devant nous faire incarner un chasseur de primes dans les bas-fonds de Coruscant. La première bande-annonce en avait fait rêver plus d'un, mais vous connaissez l'histoire : Disney a racheté Lucasfilm et a fermé LucasArts en 2013, signant l'arrêt du développement.



Plusieurs images et illustrations du projet abandonné ont fuité depuis, révélant que l'objectif était finalement de nous faire incarner Boba Fett. Quelque chose d'encore plus intéressant vient d'apparaître sur la Toile cette semaine : une vidéo de gameplay d'une version jouable de l'époque. Les membres de The Vault, une initiative qui a pour vocation de retrouver des visuels des titres inachevés de Free Radical et particulièrement de Star Wars Battlefront III, a dégoté une séquence de jeu de Star Wars 1313 de 3 minutes, et vient de la déployer sur la Toile.



Nous y découvrons une déambulation dans un quartier vivant, une course-poursuite à pied avec Boba et quelques animations de référence. Les décors ne sont certes pas finalisés, mais l'arrière-plan animé et le travail sur les mouvements laissent deviner une aventure aux séquences scriptées qui aurait pu être très dynamique. De quoi vous faire regretter l'abandon du développement du titre ?

Le retour de Star Wars 1313 paraît compliqué, mais nous aurons pour compenser un tas de jeux issus de la licence à venir ces prochaines années.

