DISNEY+ : LEGO Star Wars: Terrifying Tales, un nouveau dessin animé annoncé pour Halloween

L'année dernière, les fans de Star Wars et de briques danoises avaient pu découvrir sur Disney+ LEGO Star Wars : Joyeuses Fêtes, un petit film d'animation en LEGO qui sentait bon la magie de Noël avec Rey, Kylo Ren et même Bébé Yoda. Eh bien, les abonnés vont avoir droit à la même chose, mais pour Halloween.

Disney vient en effet d'annoncer LEGO Star Wars: Terrifying Tales, un film d'animation en collaboration avec Lucasfilm et le groupe LEGO qui sera diffusé le 1er octobre, exclusivement sur Disney+ bien sûr. L'histoire prendra place après Star Wars : L'Ascension des Skywalker, dernier film de la saga, alors que Poe Dameron et BB-8 atterrissent en urgence sur Mustafar. Ils y font la rencontre de Graballa le Hutt, qui a racheté le château de Dark Vador pour le rénover en hôtel de luxe, formule tout compris et à la décoration inspirée des Sith. Poe, BB-8 et Dean, mécanicien de Graballa, s'aventureront dans ce château insolite en compagnie de Vaneé, servant de Vador, ce dernier racontant des histoires terrifiantes en lien avec d'anciens artefacts de l'univers Star Wars. Mais plus l'équipe s'enfonce dans le château, plus elle découvre la présence d'un mal ancien...

En attendant de découvrir LEGO Star Wars: Terrifying Tales sur Disney+, nous avons droit à une première affiche teaser, montrant un bras de Sith sortir de terre tel un zombie, avec un habile jeu de mots entre Rest in Peace et Rest in Pieces sur la pierre tombale. Évidemment, le film d'animation s'adresse à un jeune public, il devrait être plus comique que réellement horrifique. Vous pouvez vous abonner à Disney+ à 8,99 par mois.