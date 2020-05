Star Wars : L’Ascension de Skywalker, une date de sortie pour les Blu-ray, DVD et un énorme coffret intégral

Star Wars : L’Ascension de Skywalker, comme l'intégralité de la nouvelle trilogie, est très décrié par les fans, et pourtant, il marque la fin d'une saga mythique du cinéma populaire. Sorti en fin d'année dernière en salles obscures, le film de J.J. Abrams va évidemment débarquer dans le commerce dans plusieurs éditions, et ce dans quelques jours seulement.

La date de sortie de Star Wars : L’Ascension de Skywalker est fixée au 5 juin 2020, et les fans auront le choix entre une version 4K UHD, un Blu-ray avec une jaquette du Côté Obscur ou du Côté Lumineux, un Blu-ray 3D et un DVD, sans oublier la VoD. Les passionnés de la franchise vont également pouvoir craquer, toujours à partir du 5 juin, pour un énorme coffret regroupant tous les films de la saga Skywalker, avec neuf Blu-ray pour les longs-métrages et neuf autres Blu-ray remplis de bonus, ainsi que la fameuse lettre de Mark Hamill (Luke Skywalker) remerciant les fans de la franchise.

Pour rappel, l'un des meilleurs films de la saga (Star Wars : L'Empire Contre-Attaque) célèbre actuellement ses 40 ans avec des produits dérivés. Concernant Star Wars : L'Ascension de Skywalker, vous pouvez retrouver notre critique du film ci-dessous, ou précommander le Blu-ray 4K UHD en édition steelbook à la Fnac pour 34,99 €.

