Star Wars: Knights of the Old Republic, le RPG culte de BioWare annoncé sur Switch

Les possesseurs de PC et PlayStation 5 auront droit à l'avenir à un remake de Star Wars: Knights of the Old Republic, développé par Aspyr Media, mais Nintendo ne se laisse pas abattre et annonce la venue du jeu d'origine sur sa Nintendo Switch, un titre culte pour rappel conçu par BioWare (Baldur's Gate, Dragon Age, Mass Effect).

Star Wars: Knights of the Old Republic nous emmène pour rappel 4 000 ans avant l'Empire Galactique, le joueur incarnant le dernier espoir des Jedi pour vaincre les Sith, il faudra maîtriser la Force et sortir son sabre laser pour sauver la galaxie, sauf si vous décidez de sombrer sur Côté Obscur.

Envolez-vous vers des planètes fascinantes et combattez aux côtés des Jedi, des droïdes et d'autres parias dans ce mélange d'action, de jeu de rôle et d'aventure.

La date de sortie de Star Wars: Knights of the Old Republic est déjà fixée au 11 novembre 2021 sur Nintendo Switch.