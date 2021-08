SEGA : le créateur de Yakuza et Super Monkey Ball en passe de rejoindre NetEase Games

Il n'y a pas que dans le monde du football que le mercato bat son plein, mais ici, les choses ne s'arrêtent pas au 31 août. D'après Bloomberg, le concepteur japonais Toshihiro Nagoshi serait en discussion avec NetEase Games afin de rejoindre les rangs du développeur chinois très prochainement.

NetEase est un groupe majeur en Chine, en concurrence directe avec Tencent, autant dire qu'avoir Toshihiro Nagoshi dans l'un de ses studios de développement serait un énorme plus. Le Japonais a un CV impressionnant chez SEGA, il est surtout connu pour être producteur de la franchise Yakuza, mais est aussi derrière les premiers Super Monkey Ball. Il a été producteur en chef sur Vanquish et Sonic Unleashed, et même designer en chef sur Virtua Racing dès 1992. Plus récemment, il a été directeur de Judgment et producteur exécutif de Yakuza: Like a Dragon, qui a marqué un tournant dans la franchise.

Selon Bloomberg, Toshihiro Nagoshi serait dans les phases finales de la négociation afin de rejoindre NetEase Games, et il dirigerait sa propre équipe pour développer de nouveaux jeux vidéo pour le géant chinois. Physiquement, il pourrait rester au Japon, NetEase ayant déjà fondé Ouka Studio à Shibuya, dirigé par Tetsuya Akatsuka (ancien de Bandai Namco).