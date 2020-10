Halo Infinite : le système de revêtement d'armure et ses skins personnalisées expliqué

Très mal accueilli lors de sa présentation de l'été dernier, Halo Infinite a pris la décision de repousser sa date de sortie à 2021. Il ne sera donc pas jouable au lancement des Xbox Series X et S, mais doit tout de même respecter ses engagements avec des partenaires, qui avaient prévu de distribuer des skins exclusives et plus encore en cette fin d'année, comme dans le cadre de la collaboration avec Monster.



Cette semaine, nous apprenons que tout achat d'un produit Halo ou Xbox chez GameStop entre le 9 novembre et le 13 décembre aux États-Unis permettra de repartir avec un code pour le revêtement d'armure Red Shift. Mais au fait, c'est quoi un revêtement d'armure ? Le Community Manager Unyshed a partiellement répondu à cette question via un message sur le site officiel. Globalement, il s'agira d'une nouvelle version de la personnalisation des tenues, armes et véhicules, remplaçant les coloris primaires et intermédiaires par des ensembles composés de 7 couches, pour des rendus et effets très variés.

Au cours des dernières semaines, un certain nombre de promotions marketing différentes ont commencé à apparaître dans le monde entier avec des partenaires proposant une variété d'offres de personnalisation en jeu pour Halo Infinite. Bien que nous ayons déplacé notre sortie à 2021, bon nombre de ces programmes se poursuivent encore cet automne comme prévu, ce qui permet aux fans de récupérer et de stocker des articles maintenant. Ces produits cosmétiques seront disponibles dans le jeu lors de notre lancement. Des jouets Mega Construx aux boissons Monster Energy en passant par les biscuits Mondelez, des bonbons et plus encore, les fans du monde entier auront l'occasion de gagner des boosts d'expérience, des emblèmes et des revêtements d'armure. Nous savons que les gens sont impatients d'avoir une meilleure idée de comment les obtenir et nous travaillons avec nos partenaires pour rassembler les détails de ces programmes. Selon la région, il peut y avoir des termes, conditions et récompenses légèrement différents, mais ces produits resteront d'actualité et nous évoluons rapidement pour nous adapter au changement de date de lancement. Rassurez-vous, nous continuerons de communiquer ces programmes et prix au fur et à mesure qu'ils seront en ligne.

Certes, les promotions de produits n'étaient pas la façon dont nous avions initialement envisagé de partager un premier regard sur certains de ces éléments de personnalisation. Dans notre dernière mise à jour de la communauté , nous avons offert un examen plus approfondi du revêtement d'armure « Monarch » - un prix spécial offert par Mondelez (États-Unis et Canada), et avant cela, nous avons partagé un examen plus approfondi des revêtements d'armes Monster Energy sur le blog Xbox. Dans l'ensemble, il a été formidable de voir l'enthousiasme suscité par ce premier aperçu de certains des éléments de personnalisation de Halo Infinite, mais nous savons que beaucoup d'entre vous ont également des questions. Nous avons beaucoup plus à partager et à montrer sur le multijoueur et la personnalisation dans Halo Infinite - et nous y reviendrons en temps voulu - mais pour l'instant, nous voulons fournir un peu plus de clarté sur ce que vous pouvez attendre des revêtements.

Depuis le début, l'expression du joueur a été un pilier clé de Halo Infinite, et pour atteindre notre objectif, l'équipe a développé un nouveau système qui est un moyen puissant et flexible de créer du contenu de personnalisation plus rapidement et plus robuste que ce que nous avons pu dans le passé. Selon Christopher Blohm, Lead Player Investment Designer, un « revêtement » est « un shader à sept couches qui nous permet de mettre toute couleur, matière ou motif créé par un artiste dans sept canaux et de l'appliquer à des éléments du jeu tels que des armes, armures et véhicules ». Oui, c'est vrai, y compris les véhicules.



Revêtement de véhicule Azure sur un Warthog

La coloration, ainsi que les matériaux et les motifs, seront désormais intégrée au revêtement, remplaçant les options de couleur d'armure primaire/ secondaire trouvées dans les jeux précédents. Bien que nous comprenions que de nombreux joueurs aiment le système de couleurs précédent, nous sommes très enthousiasmés par l'étendue et la portée des options de personnalisation des armures, des armes et des véhicules qui seront disponibles dans Halo Infinite en raison du système de revêtement. De plus, les joueurs doivent s'attendre à des choix de personnalisation d'armure par pièce plus robustes, similaires à ce qui était disponible dans Halo: Reach par rapport à ce qui était offert dans Halo 5: Guardians. Et, à mesure que nous élargissons nos capacités de personnalisation avec la géométrie, les matériaux, les couleurs et les textures d'armure, il est important pour l'équipe que les joueurs aient encore plus d'occasions de s'exprimer dans le jeu lui-même (nous en reparlerons plus tard !).

Lorsque nous avons partagé le rendu de l'armure « Monarch » dans notre dernière mise à jour, nous avons également vu des commentaires autour de celui-ci ressemblant à du plastique ou étant « trop propre ». Bien que nous soyons très enthousiastes à propos du retour à un style artistique Halo plus classique, nous tenons à reconnaître que la nature de ces rendus en cours de travail est telle qu'ils ne représentent pas complètement le matériau de base tel qu'il est montré dans le jeu, avec un éclairage « réel ». De plus, comme vous pouvez le voir avec Red Shift ci-dessus, l'aspect général dépendra également du style de conception de chaque revêtement d'armure spécifique.