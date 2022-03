Halo Infinite : date et premiers détails pour la Saison 2 Lone Wolves, le mode Co-op encore repoussé

Les modes Co-op et Forge devaient être livrés avec les Saisons 2 et 3 de Halo Infinite, mais celles-ci ayant été retardées de 3 mois, l'attente commence déjà à être longue. Et elle risque de l'être encore un peu plus que prévu. 343 Industries vient de faire le point sur ses ambitions pour le multijoueur pour le mois à venir et met la priorité sur les améliorations de la qualité de vie, dont la progression de la Carrière Spartan, le matchmaking et les systèmes anti-triche.

Ensuite, la Saison 1 devant se terminer le 2 mai, les développeurs confirment que la Saison 2 commencera bien le 3 mai 2022. Elle s'appellera Lone Wolves et approfondira l'histoire des Lone Wolf Spartans comme Sigrid Eklund et Hieu Dinh à travers des cinématiques, évènements, objets du Battle Pass et plus encore. Il y aura également une nouvelle armure Fracture de référence dont le concept art est visible ci-dessus, du rééquilibrage du gameplay, une map Arène appelée Catalyst, une carte Big Team Battle dénommée Breaker, un mode Last Spartan Standing, un autre plus curieux nommé Land Grab, et le classique King of the Hill. Davantage de détails seront donnés courant avril, mais sachez cependant qu'il y aura des correctifs réguliers et pas seulement en début de saison.

En revanche, vous pouvez d'ores et déjà faire une croix sur l'arrivée du mode Co-op le 3 mai. 343 Industries confirme qu'il a besoin de plus de temps pour le fignoler et prévoit désormais de le lancer au cours de la Saison 2. Enfin, en partie, car seule la coopération en ligne à 4 devrait être proposée dans un premier temps, suivie de la coopération à 2 en local en écran scindé plus tard... L'objectif est sinon toujours de livrer le mode Forge, actuellement en bêta chez quelques joueurs, pendant la Saison 3, mais pas forcément dès son lancement en août.

Enfin, pour patienter, l'évènement Tactical Ops aura lieu dans le cadre de la Saison 1 cette semaine, avec des variantes du mode Tactical Slayer et des récompenses axées sur le noyau Mark VII à gagner. Le multijoueur est pour mémoire accessible en free-to-play, seulement si vous avez l'abonnement Gold sur consoles, compris dans le Xbox Game Pass Ultimate à 12,99 € par mois.

