Halo Infinite : la bêta de Forge, le mode coop en ligne et de la Saison 3 datés par une roadmap, le mode coopératif en local annulé

Avant même le lancement de Halo Infinite, 343 Industries semblait avoir du mal à tenir son calendrier et avait ainsi sorti le mode multijoueur en free-to-play avant la campagne. Les joueurs attendent depuis impatiemment le mode coop pour cette campagne et le mode Forge pour personnaliser des cartes pour les parties en ligne, mais ils n'ont cessé d'être repoussés ces derniers mois. La bêta de la coopération et du replay des missions de l'aventure a tout de même permis de faire avancer les choses cet été.

Et maintenant, comment 343 Industries voit les choses pour l'avenir de Halo Infinite ? Il a refait le point sur son calendrier à l'occasion d'une vidéo et d'une roadmap imagée, et les nouvelles ne sont pas encourageantes. Ainsi, la prochaine étape ne sera pas avant le 8 novembre 2022 et le lancement de la Winter Update, une grosse mise à jour amenant enfin la bêta de Forge et le mode coop en ligne, mais aussi un Battle Pass gratuit de 30 niveaux, les cartes Detachment et Argyle, le mode Covert One Flag et ses loadouts asymétriques, et des gains d'expérience par match retravaillés. Des évènements Winter Contingency II et Joint Fire sont sinon prévus pour décembre et janvier.

Si vous attendiez la Saison 3, il faudra encore être patient, car Echoes Within ne débarquera que le 7 mars 2023 (10 mois après le début de la Saison 2) et durera jusqu'au 27 juin. Elle amènera de nouvelles maps, le M392 Bandit, l'équipement Shroud Screen, les modes VIP et Escalation, un évènement Fracture, des améliorations pour Forge, des quêtes narratives, un Battle Pass à 100 niveaux, des options de personnalisation pour les menus et des optimisations du système de rapport de joueurs et de la qualité de vie. Un beau programme, mais qui n'arrivera donc pas avant longtemps.

Le coup de couteau dans la plaie, c'est qu'au détour de sa longue vidéo explicative, 343 Industries confirme qu'il a annulé le développement du mode coop en local de Halo Infinite. Les parties en split-screen ont beau faire partie de l'histoire de la saga, vous ne vivrez jamais la campagne de cet épisode à deux depuis le même canapé, quand bien même cela avait été promis à plusieurs reprises... Pour les retardataires, Halo Infinite est disponible à partir de 38,41 € sur Amazon.fr.