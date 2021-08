New World : le MMO d'Amazon encore repoussé suite à la bêta

Pour avoir droit à un bon MMORPG, il faut être patient. New World devait un temps sortir en mai 2020, il a été repoussé au mois d'août de la même année, puis au 31 août 2021. Une bêta fermée a eu lieu récemment et les développeurs se sont rendu compte qu'ils avaient besoin d'un peu plus de temps avant de lancer leur jeu de rôle et de survie massivement multijoueur.

Dans un communiqué partagé sur les réseaux sociaux, Amazon Games indique que plus d'un million de joueurs ont essayé New World pendant la bêta, avec un énorme engouement sur Twitch. Les joueurs ont donné leurs retours et les développeurs ont donc décidé de repousser le lancement de New World au 28 septembre 2021 afin d'améliorer la stabilité du jeu et corriger quelques soucis.

Il faudra donc patienter un mois supplémentaire avant de se lancer dans l'aventure de New World. Si le MMORPG vous intéresse, vous pouvez le précommander à 39,99 € sur Amazon.