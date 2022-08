Le Seigneur des Anneaux : un nouveau jeu vidéo « différent » annoncé par Private Division et Wētā Workshop

La franchise Le Seigneur des Anneaux va revenir en force ces prochains mois, entre la série Les Anneaux de Pouvoir, le jeu d'aventure Le Seigneur des Anneaux : Gollum désormais attendu pour 2023 ou encore le titre mobile d'Electronic Arts Héros de la Terre du Milieu.

Une autre expérience vidéoludique vient d'ailleurs d'être confirmée pour un peu plus tard. Private Division, le label d'édition de Take-Two Interactive derrière The Outer Worlds et OlliOlli World, va en effet s'associer avec la division ludique de Wētā Workshop, la société derrière les effets spéciaux de la franchise Le Seigneur des Anneaux, pour concevoir « un nouveau jeu se déroulant dans l'univers de la Terre du Milieu de J.R.R. Tolkien ». Il s'agit très certainement du projet teasé par le studio néo-zélandais l'année dernière.

« Nous sommes ravis de nous associer à Wētā Workshop pour publier un jeu se déroulant dans un univers aussi extraordinaire et célèbre », a déclaré Michael Worosz, directeur de la stratégie, Take-Two Interactive et responsable de Private Division. « La licence du Seigneur des Anneaux abrite tant d'histoires remarquables, et aucune entité n'est mieux équipée que l'équipe de Wētā Workshop pour créer une nouvelle expérience de jeu distincte sur la Terre du Milieu. » « C'est un privilège de créer un nouveau jeu se déroulant dans la Terre du Milieu, en particulier si différent de ce à quoi les fans ont joué auparavant », a déclaré Amie Wolken, responsable de l'interactivité chez Wētā Workshop. « En tant que fans nous-mêmes, nous sommes ravis que les joueurs explorent la Terre du Milieu comme ils ne l'ont jamais fait auparavant et initient de nouveaux fans à la magie du Seigneur des Anneaux. »

Nous ne savons pas encore à quoi ressemblera cette production décrite comme originale, mais elle n'est pas prévue dans si longtemps que cela : Private Division prévoit de la lancer avant la fin de l'exercice fiscal 2024 de Take-Two, soit d'ici le 31 mars 2024. Vous pourrez d'ici là vous divertir avec Le Seigneur des Anneaux : Gollum, disponible en précommande à partir de 69,99 € à la Fnac.