Weta Workshop (Le Seigneur des Anneaux) développe un jeu avec une licence mondialement connue

Weta Workshop est connu des collectionneurs, la firme propose des figurines, statuettes et autres objets réalisés avec soin tirés de diverses franchises, notamment du Seigneur des Anneaux. Il faut dire que l'entreprise a travaillé avec Peter Jackson sur la réalisation des costumes, armes, armures, créatures et éléments en miniature sur les trilogies Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit.

Mais Weta Workshop a également une division dédiée au développement de jeux vidéo, Weta Workshop Interactive, et il vient d'annoncer qu'il travaille sur un titre basé sur « une licence mondialement connue ». Il recrute un producteur pour ce projet mystérieux attendu sur PC et consoles, et reprécise qu'il s'agit là d'une franchise « qui lui tient particulièrement à cœur ».

Il serait tentant de déjà affirmer que Weta Workshop développe un jeu vidéo dans l'univers du Seigneur des Anneaux, mais la firme a également travaillé sur de très grosses licences comme Le Hobbit, mais aussi Avatar ou encore King Kong. Il faudra donc patienter pour découvrir ce projet.

Du côté du Seigneur des Anneaux, c'est un peu le calme plat depuis l'annulation du MMO d'Amazon, les fans pourront quand même retrouver The Lord of the Rings: Gollum l'année prochaine. Vous pouvez également craquer pour la trilogie de Peter Jackson en version longue à 25,99 € sur Amazon.