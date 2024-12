Le Seigneur des Anneaux s'invite dans ce gros Battle Royale free-to-play

L'univers du Seigneur des Anneaux va continuer son bonhomme de chemin au cinéma, les fans attendent avec impatience des informations sur The Hunt for Gollum (La Traque de Gollum), mais dès aujourd'hui, un nouveau film d'animation débarque en salles de cinéma. Réalisé par Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, Eden of the East), Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim prend place 183 ans avant les évènements décrits dans les films et suit le roi Helm Mainmarteau luttant contre les Dunlendings.

La sortie est un évènement pour les amateurs de la Terre du Milieu, Warner Bros. Pictures et New Line Cinema ont décidé de collaborer avec Krafton pour lancer un partenariat entre Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim et PUBG Mobile, le Battle Royale free-to-play. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cet évènement in-game :

À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 7 janvier, les joueurs pourront rejoindre les Alliés du Royaume et défendre bec et ongles le célèbre Hornburg. Grâce à des quêtes quotidiennes et à des défis de difficulté variable, les joueurs pourront faire leurs preuves : chaque victoire contribuera à la gloire du royaume. En progressant dans leur noble quête, les joueurs gagneront des points qui leur permettront d'obtenir des récompenses ; les défis d'élite permettront de remporter des trésors encore plus convoités. L'événement Alliés du Royaume est une véritable épreuve de force réservée aux plus courageux. Les joueurs de PUBG MOBILE peuvent également récupérer des objets inspirés de mythes légendaires, tels que le formidable set de personnage Skadiwynn Sentinel, le puissant skin de fusil de sniper Gungnir M24 et le superbe skin de fusil de chasse à double canon Gjallarhorn. Une aventure épique attend celles et ceux qui auront l'audace de découvrir cette collaboration.

PUBG Mobile est disponible gratuitement sur l'App Store (iOS) et le Google Play Store (Android). Vous pouvez déjà précommander Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim en édition Steelbook Blu-ray 4K Ultra HD à 34,99 € à la Fnac.