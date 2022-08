Embracer Group rachète les droits du Seigneur des Anneaux, Limited Run, Tripwire et plus encore, et ouvre le 11e groupe opératif Freemode !

La dernière fois que nous avions entendu parler de la folie acheteuse d'Embracer Group, c'était pour l'annonce du rachat de Crystal Dynamics, Eidos Montréal et Square Enix Montréal. Il frappe de nouveau fort cette semaine avec des communiqués de presse rapportant l'achat de 8 sociétés et la formation d'un onzième groupe opératif.



Déjà, Embracer Group va devenir le propriétaire de Tripwire Interactive (Maneater, Killing Floor) et Tuxedo Labs (Teardown), studio suédois de 5 personnes, qui officieront sous la tutelle de Saber Interactive.

Tripwire Interactive « Tripwire est un studio unique. Depuis leur fondation en 2005, il est devenu, grâce à un leadership et une vision formidables, l'un des derniers grands développeur indépendant. J'ai considéré Tripwire comme un exemple de conception et d'exécution de jeux. Saber doit remercier Tripwire pour bon nombre de ses propres succès et je suis fier de les accueillir dans notre famille », a déclaré Matthew Karch, PDG de Saber Interactive. « Nous connaissons Saber depuis un certain temps maintenant et nous sommes vraiment ravis d'avoir l'opportunité de tirer parti de tout ce qu'ils ont à offrir. Ensemble, nous allons être en mesure de proposer plus de nouveaux titres Tripwire, plus souvent que jamais, ainsi que d'augmenter les titres édités. Nous sommes impatients de créer beaucoup plus de jeux formidables auxquels les gens adoreront jouer », a déclaré Alan Wilson, cofondateur et PDG de Tripwire Interactive. Tuxedo Labs « Tuxedo Labs a créé une technologie révolutionnaire qui ouvre de vastes possibilités de gameplay émergent et de contenu créé par les utilisateurs. Leur titre à succès Teardown a le potentiel de devenir la plateforme de référence pour la simulation physique dans les jeux. Beaucoup d'entre nous chez Saber et notre filiale 3D Realms ont travaillé avec Dennis depuis le milieu des années 2000. Nous sommes ravis d'accueillir Dennis, leur PDG Marcus Dawson et le reste de l'équipe de Tuxedo Labs dans la famille Embracer », a déclaré Matthew Karch, PDG de Saber Interactive. « C'est une solution idéale pour nous en raison de nos intérêts communs dans la conception de jeux basés sur la physique et des ressources de Saber pour nous aider à réaliser notre vision à long terme. Nous serons désormais en mesure d'étendre et d'accélérer rapidement nos plans pour Teardown, notamment en l'apportant à de nouveaux publics, tout en nous concentrant simultanément sur l'évolution de la technologie basée sur les voxels pour notre prochaine génération de jeux », a déclaré Dennis Gustafsson, fondateur de Tuxedo Labs.

Ensuite, tout va se passer du côté du nouveau onzième groupe opératif, Embracer Freemode ou Freemode pour les intimes, qui sera dirigé par Lee Guinchard, ancien d'Activision-Blizzard. Il s'agira d'un label d'édition et de production qui veut se concentrer sur « des jeux rétro, classiques et patrimoniaux, tout en investissant dans des franchises de jeu et de divertissement emblématiques ». Il inclura 3 petites structures qui viennent d'être rachetées : Tatsujin, studio japonais connu pour Truxton, Snow Bros et Flying Shark, Bitwave Games, une équipe suédoise qui travaille sur un portage PC des shoot'em up Toaplan et un remake de Gimmick! sur consoles modernes, et Gioteck, accessoiriste européen.

« Avec notre annonce de Freemode, nous démontrons notre engagement continu à une croissance diversifiée dans de nouveaux domaines, préservant finalement les classiques d'hier en plus d'élargir les expériences de jeu et de divertissement de demain », a déclaré Lars Wingefors, PDG du groupe Embracer AB. « Les créateurs, de par leur nature, sont à l'avant-garde de l'innovation et de la rupture à la pointe de l'industrie. Les fondateurs sont habilités à réaliser leur véritable vision créative. En fin de compte, notre objectif est de fournir à nos entreprises dirigées par des entrepreneurs les ressources essentielles pour offrir les expériences de divertissement les plus excitantes aux fans du monde entier », déclare Lee Guinchard , PDG de Freemode.

De plus, Freemode deviendra la maison-mère de Singtrix, détenteur d'une technologie d'effets de traitement vocal de pointe pour le karaoké, les jeux et le divertissement, Limited Run Games, la célèbre société qui propose des tirages physiques limités de jeux indépendants auparavant sortis exclusivement en numérique et des ressortis de grands classiques sur consoles modernes, et surtout des droits du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, ainsi que tous les ouvrages majeurs de JRR Tolkien.

Non, vous ne rêvez pas, après d'un demi-siècle passés chez The Saul Zaentz Company, les droits mondiaux sur les projets cinématographiques, jeux vidéo, jeux de société, le merchandising, les parcs à thème et les productions scéniques arrivent chez Freemode via le rachat de Middle-earth Enterprises. Freemode prévoit déjà de renforcer l'offre de jeux de plateau du côté d'Asmodee Digital et a donc le champ libre pour se faire plaisir sur bien des terrains. En théorie, les projets en cours comme la série Les Anneaux de Pouvoir ou le jeu de Wētā Workshop ne devraient pas être impactés, mais par la suite, c'est bien Embracer qui fera signer les contrats autour des adaptations des œuvres de Tolkien et qui privilégiera probablement ses équipes pour les mener.



Singtrix « L'équipe Singtrix est l'un des innovateurs les plus réputés dans le domaine des jeux musicaux, du traitement vocal et du divertissement. Leur expérience éprouvée derrière des franchises de musique de masse révolutionnaires et des expériences de chant inspirantes est sans parallèle et en fait un candidat parfait pour le plan de Freemode visant à élargir considérablement ses offres de divertissement », a déclaré Lee Guinchard, PDG de Freemode. Limited Run Games « En tant que collectionneur passionné, j'ai admiré les éditions collector de Limited Run. Ils ont construit une marque forte qui résonne auprès des joueurs. Nous voyons des opportunités pour Limited Run de développer davantage son activité avec le Carbon Engine en ramenant des jeux classiques, et d'étendre son empreinte géographique grâce à des synergies avec d'autres sociétés au sein du groupe Embracer », a déclaré Lars Wingefors, PDG du groupe Embracer . Middle-earth Enterprises « Je suis vraiment ravi que Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, l'une des franchises fantastiques les plus épiques au monde, rejoignent la famille Embracer, ouvrant ainsi davantage d'opportunités transmédia, notamment des synergies au sein de notre groupe mondial. Je suis ravi de voir ce que l'avenir nous réserve pour ces licences avec Freemode et Asmodee en début de file. À l'avenir, nous sommes également impatients de collaborer avec les titulaires de licence internes ou externes pour renforcer notre catalogue de licences » , déclare Lars Wingefors, fondateur et PDG du groupe Embracer Group. « Nous, à la Zaentz Company, avons eu l'honneur au cours du dernier demi-siècle de gérer les droits de Tolkien afin que les fans du Seigneur des Anneaux et du Hobbit du monde entier puissent profiter de films épiques primés, de jeux vidéo stimulants, de théâtre de premier ordre et de produits dérivés de toutes sortes. Nous ne pourrions être plus ravis qu'Embracer assume maintenant la responsabilité et nous sommes convaincus que leur groupe l'amènera à de nouveaux sommets et dimensions tout en conservant un hommage à l'esprit de ces grandes œuvres littéraires », déclare Marty Glick, COO de The Saul Zaentz Company.

Nous ne sommes décidément pas près d'arrêter d'entendre parler d'Embracer Group, en espérant que sa croissance au galop ne se termine pas dans le mur. À noter que le bilan financier fait en parallèle mentionne que « l'un des projets AAA du groupe a été transféré dans un autre studio du groupe » afin de « s'assurer que la barre de qualité » soit au niveau des attentes. Les joueurs pensent donc qu'il s'agit de Star Wars: Knights of the Old Republic, qui aurait été transféré de Aspyr Media vers Saber Interactive, une information qui reste à confirmer.