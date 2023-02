Le Seigneur des Anneaux : un cinquième jeu encore inconnu prévu d'ici fin 2024

Le Seigneur des Anneaux est une franchise forte au cinéma et en séries, et du côté des jeux vidéo, Embracer Group s'est fait plaisir en rachetant Middle-earth Enterprises, qui détient les droits des produits dérivés des œuvres Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit de J.R.R. Tolkien.

Nous le savons déjà, plusieurs jeux vidéo sont attendus dans l'univers de la Terre du Milieu, Embracer Group l'a d'ailleurs rappelé dans son dernier bilan financier. Ce sont ainsi cinq jeux qui sont prévus d'ici la fin de l'année 2024. Nous avons le jeu d'aventure Le Seigneur des Anneaux : Gollum de Daedalic Entertainment, le jeu de survie avec des Nains The Lord of the Rings: Return to Moria de Free Range Games, le jeu mobile Le Seigneur des Anneaux : Héros de la Terre du Milieu d'EA Games et un titre encore bien mystérieux par Wētā Workshop.

Oui, cela fait bien quatre jeux, cela signifie qu'Embracer a un autre jeu dans l'univers du Seigneur des Anneaux complètement inconnu qui est prévu d'ici la fin de l'année prochaine. Le groupe suédois s'est bien gardé d'en dire davantage sur ce projet, les fans devront attendre pour découvrir ce cinquième titre.

