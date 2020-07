The Settlers : Ubisoft repousse encore son jeu à une date indéterminée

Visiblement, il est difficile de développer un jeu The Settlers ces dernières années. Après The Settlers : Les Royaumes d'Anteria qui n'a jamais vu le jour, Ubisoft avait annoncé lors de la gamescom 2018 sa volonté de rebooter la franchise avec The Settlers. Un titre qui devait sortir en 2019, mais qui avait été repoussé à cette année lors de la dernière gamescom. Et non, ça ne sera pas non plus pour 2020...

Dans un communiqué publié aujourd'hui, les développeurs expliquent qu'ils veulent prendre leur temps pour « vraiment offrir une expérience de jeu exceptionnelle », qui propose des fonctionnalités intéressantes, que ce soit pour la gestion économique ou l'aspect militaire du jeu. Sauf que voilà, The Settlers est repoussé :

La qualité étant notre principale priorité, nous voulons prendre le temps nécessaire pour bien faire les choses. Par conséquent, nous avons dû prendre la décision difficile de reporter la sortie du jeu jusqu'à nouvel ordre. Le temps supplémentaire sera utilisé pour répondre à vos commentaires et offrir le meilleur jeu The Settlers possible. Bien que nous ne puissions pas encore vous fournir de nouvelle date de sortie, soyez assuré que nous vous tiendrons au courant via The Settlers Alliance et nos autres canaux dès que nous pourrons vous fournir de plus amples informations.

The Settlers ne sortira donc pas en 2020 sur ordinateurs, dommage pour les fans, mais si cela permet à Blue Byte de proposer un vrai bon nouvel épisode, personne ne va trop s'en plaindre. Si vous appréciez la franchise, vous pouvez retrouver The Settlers : À l'aube d'un nouveau royaume à 30 € sur Amazon.fr.