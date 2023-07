The Settlers: New Allies, le RTS d'Ubisoft sort sans prévenir sur consoles, des restrictions en vue sur Switch

Ubisoft Blue Byte aura mis du temps à accoucher d'un nouveau The Settlers. Annoncé en 2014 sous le nom de The Settlers : Les Royaumes d'Anteria, puis rebooté avec le simple intitulé The Settlers, le projet est finalement paru sur PC sous l'intitulé The Settlers: New Allies en février dernier. Ubisoft avait pour projet d'ensuite le porter sur consoles et c'est ce qu'il a fait sans crier gare cette semaine.

Le jeu de stratégie fantastique est en effet disponible sur PS4, Xbox One, Switch et Amazon Luna depuis ce 4 juillet 2023, avec tout le contenu qui était accessible aux joueurs PC, à savoir 13 missions de campagne, 13 cartes Escarmouche pour le PvP et le PvE, et un mode Hardcore pour les plus aguerris, jouable en solo ou coopération. Les schémas de boutons ont cependant été revus pour la jouabilité à la manette et il sera possible de jouer en cross-play et avec de la cross-progression sur l'ensemble des plateformes.

Quelques restrictions sont cependant à prévoir du côté de la Switch :

Quand ils se déconnectent d'une partie multijoueur, les joueurs sur Nintendo Switch ne pourront pas se reconnecter ;

Relier des demeures entre elles n'affichera pas de connexion visuelle entre les bâtiments (arches, etc.). Le gameplay ne sera pas affecté ;

En partie Escarmouche 4c4, tous les joueurs seront limités à 250 unités (contre 500).

The Settlers: New Allies est exclusivement disponible au format numérique sur ces nouvelles consoles : il pèse environ 6,7 Go sur Switch, 10 Go sur Xbox One et 12 Go sur PS4 (il est bien évidemment rétrocompatible et jouable sur PS5 et Xbox Series X|S). Il est vendu en édition standard à partir de 49,99 €, notamment via Amazon.fr.