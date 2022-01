The King of Fighters XV : Kula Diamond fait un retour glaçant dans sa vidéo de gameplay et rejoint la Team Krohnen

C'est la dernière ligne droite pour The King of Fighters XV, attendu le mois prochain et qui nous dévoile toutes les deux semaines un personnage rejoignant son roster, pour un total de 39 au lancement. Maxima a donc été confirmé avant Noël avec la Team K' et c'est à nouveau un visage bien familier des joueurs qui lui succède ce jeudi.

Kula Diamond fait donc évidemment son retour, une fois de plus doublée par Yumi Kakazu, avec une entrée en piste fort réussie sur ses patins à glace, un élément qu'elle maîtrise parfaitement grâce à sa cryokinésie et qui lui permet par exemple de faire pleuvoir des bonshommes de neige sur l'adverse.

Et forcément, nous avons une fois de plus l'officialisation d'une équipe, la Team Krohnen ! Oui, le petit nouveau dévoilé aux Game Awards va donc s'allier à Kula et Ángel dans cet épisode. Comme au bon vieux temps après la chute du NESTS ? Difficile de ne pas voir certaines ressemblances entre Krohnen et K9999 après tout...

La date de sortie de KOF XV est pour rappel fixée au 17 février 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC. En toute logique, nous devrions découvrir le dernier membre du roster dans deux semaines. La version physique du jeu est sinon en précommande sur Amazon à partir de 49,99 €.