BrokenLore: Don't Watch, le terrifiant jeu d'horreur dévoile sa date de sortie sur PlayStation et Xbox

La saga Broken Lore arrive sur consoles





Serafini Productions s'est lancé dans le développement d'une saga de jeux d'horreur psychologique, BrokenLore. En attendant les versions complètes de Follow et Unfollow, les joueurs PC peuvent déjà découvrir depuis le début d'année Low et Don't Watch. Ce dernier a des évaluations « très positives » sur Steam et il s'invitera très prochainement sur consoles de salon.

Quand sortira Broken Lore: Don't Watch sur PlayStation et Xbox ?





Serafini Productions annonce que la date de sortie de Broken Lore: Don't Watch est fixée au 18 août 2025 sur PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. Malheureusement, le studio n'a pas encore annoncé de version pour Nintendo Switch 2. Voici une présentation de ce survival-horror psychologique :

DON'T WATCH est un jeu d'horreur psychologique à la première personne de la série complexe BrokenLore. Shinji est un jeune hikikomori, piégé dans son petit appartement de Tokyo. Avec un loyer impayé, des factures qui s'accumulent et une famille qui ne le comprend pas, il se sent isolé du monde et de lui-même. Son seul refuge sont les jeux vidéo, mais même cela ne parvient pas à soulager le poids écrasant de son anxiété. Vous explorerez l'esprit de Shinji tandis qu'il se désintègre, mais soyez prudent. Hyakume, une entité malveillante avec cent yeux, vous observe, attendant le moment propice pour frapper. Votre PC est le seul lien avec le monde extérieur. Mais même là, la sécurité n'est qu'une illusion...

