PlayStation Portal : un nom et un prix élevé pour l'appareil de streaming de jeux PS5 Project Q de Sony

En cette semaine de gamescom 2023, Sony Interactive Entertainment a choisi de faire parler de lui en nous donnant enfin des nouvelles officielles de son Project Q. L'appareil de streaming qui pourra streamer en Remote Play les jeux PS5 avait été dévoilé en mai dernier lors du PlayStation Showcase, nous laissant avec pas mal de questions en tête. Depuis, une vidéo et des visuels ont fuité, nous en montrant même l'intérieur. Eh bien, désormais, nous avons un nom et un prix à mettre sur la bête, entre autres détails. Faites place au PlayStation Portal !

L'annonce est donc parue sur le PlayStation Blog, qui lui a consacré une partie d'un article du Senior Vice President, Platform Experience Hideaki Nishino. Ce dernier reprécise que le PlayStation Portal inclura les principales fonctionnalités de la DualSense, avec des retours haptiques et gâchettes adaptatives pour les jeux les supportant, ainsi qu'un écran LCD de 8 pouces pouvant afficher du 1080p à 60 fps. La connexion à la PS5 s'effectuera via le Wi-Fi, une bande passante d'au moins 5 Mbps étant nécessaire et une de 15 Mbps recommandée. Un autre article hands-on du Content Communications Manager Tim Turi, nous apprend que l'écran sera tactile pour émuler le comportement du pavé tactile de la DualSense.

L'utilisation de l'appareil est pensée pour les joueurs devant partager une TV ou voulant jouer à travers leur domicile. Vous l'aurez compris, le PlayStation Portal n'est pas spécialement prévu pour s'amuser dehors avec une connexion 4G ou 5G... lui retirant d'emblée de l'intérêt. Il incorpore une prise Jack 3,5 mm et ne peut évidemment pas streamer les jeux PSVR 2, qui nécessitent le casque de réalité virtuelle. Il en va de même pour tous les jeux qui nécessiteraient un périphérique additionnel autre qu'une DualShock 4, DualSense ou DualSense Edge et ceux devant être streamé via le PlayStation Plus Premium. De quoi lui mettre du plomb dans l'aile avant même son lancement plus tard cette année ?

Ce qui est sûr, c'est que son tarif ne devrait pas l'aider, car il faudra débourser 219,99 € pour se procurer le PlayStation Portal (199,99 $ / 199,99 £ / 29 980 ¥). Les détails concernant les précommandes seront bientôt disponibles.

Dans tous les cas, il vous faudra une PlayStation 5 avant même de penser à vous procurer un PlayStation Portal. Le modèle avec lecteur de disque est actuellement vendu 474 € sur Amazon.