BON PLAN Légendes Pokémon : Z-A déjà disponible en précommande à prix cassé

Maintenant que la Nintendo Switch 2 est lancée, les joueurs veulent des jeux. Le constructeur japonais pourra compter sur Game Freak pour sortir en fin d'année Légendes Pokémon : Z-A, qui fera office de suite à Pokémon X et Y et qui nous emmènera à Illumis, une ville inédite et inspirée de Paris, dans la région de Kalos.

Les versions Switch 1 et Switch 2 sont affichées à 59,99 € et 69,99 € sur l'eShop, mais un revendeur propose déjà de précommander Légendes Pokémon : Z-A à prix cassé en version physique sur les consoles de Nintendo :

Embarquez dans une toute nouvelle aventure Pokémon avec Légendes Pokémon : Z-A - Nintendo Switch 2 Edition !

Dans ce nouvel opus de la série « Légendes », explorez les rues de la célèbre ville d'Illumis, où humains et Pokémon vivent en parfaite harmonie !

Capturez de nouveaux Pokémon et créez votre parfaite équipe de combat : pour la première fois dans la série principale, dresseurs et Pokémon se déplacent ensemble et agissent en temps réel pour lancer des attaques dévastatrices !

Enfin, maîtrisez les Méga-Évolution Pokémon pour débloquer le plein potentiel de votre équipe et devenir le meilleur dresseur !

Et grâce à la puissance de la Nintendo Switch 2, arpentez Illumis avec une résolution et une fréquence d'images améliorées !

Pour rappel, la date de sortie de Légendes Pokémon : Z-A est fixée au 16 octobre 2025 sur les Switch de Nintendo.