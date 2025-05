Clair Obscur: ﻿Expedition 33 sur Nintendo Switch 2 ? Sandfall s'exprime sur un possible portage

Véritable succès critique et commercial, Clair Obscur: Expedition 33 s'est écoulé à plus de deux millions d'exemplaires, sans compter les joueurs qui ont pu le découvrir sans repasser à la caisse grâce au PC/Xbox Game Pass. Sandfall Interactive, avec le soutien de l'éditeur Kepler Interactive, a livré un premier jeu particulièrement remarqué, disponible sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.

Mais les joueurs peuvent-ils espérer un portage sur Switch 2 de Clair Obscur: Expedition 33 ? Le PDG et directeur créatif de Sandfall, Guillaume Broche, était avec le compositeur Lorien Testard chez Xavier « mistermv » Dang, organisateur de SpeeDons, streamer et musicien (la BO de Crazy Frog Racer sur GBA, c'est lui) pour discuter du RPG et de tout un tas d'autres choses autour du jeu, le sujet a dérivé sur la conception technique et l'Unreal Engine 5, puis sur un éventuel portage sur Nintendo Switch 2 de Clair Obscur: Expedition 33. Guillaume Broche déclare :

Ouais, c'est clairement quelque chose qui pourrait être intéressant.

Techniquement parlant, la Nintendo Switch 2 serait sans doute tout à fait capable d'accueillir un tel jeu de rôle, Final Fantasy VII Remake Intergrade aura par exemple droit à son portage, de même que Cyberpunk 2077: Ultimate Edition. Mais le studio montpelliérain n'a encore rien décidé, son directeur rappelle que le succès commercial de Clair Obscur: Expedition 33 change beaucoup de choses pour Sandfall Interactive, il y a désormais matière à déléguer le développement d'un portage Switch 2, s'il doit voir le jour, à un studio tiers :

Vu le succès du jeu, ça rebat beaucoup de cartes. Clairement, c'est trop tôt pour le dire, mais (...) disons qu'il y a beaucoup d'opportunités qui arrivent, beaucoup trop d'un coup, et on regarde ce qu'on prendra ou pas.

Pour rappel, Story Kitchen a déjà sécurisé les droits d'adaptation pour réaliser un film, espérons que le projet ne finisse pas au fond d'un placard avec les autres. De son côté, Lorien Testard rêve de jouer les 33 minutes de la chanson fleuve Nos Vies en Lumières en live. En tout cas, l'univers du jeu imaginé par Sandfall Interactive est riche, il y a matière à créer du contenu autour, l'équipe basée à Montpellier a déjà des idées.

