SpeeDons 2025 : encore un record battu pour le marathon caritatif de speedruns !

SpeeDons 2025, organisé par MisterMV, c'est terminé ! L'évènement caritatif sous forme de marathon de speedruns s'est terminé tard hier soir (ou tôt ce matin) avec une ultime run de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom et c'est un succès. Cette cinquième édition a battu le record de l'année précédente.

SpeeDons 2025 a récolté 2 231 146 euros au profit de Médecins du Monde, une ONG qui intervient en France et à l'international pour donner l'accès aux soins aux plus démunis. Une somme récoltée grâce aux nombreux dons, ainsi qu'aux ventes de t-shirts et de billets pour assister à l'évènement sur place. Une réussite totale (sauf la coupure d'Internet à 1h du matin juste avant les remerciements de MisterMV), avec une flopée de performances sur scène, que ce soit du Mario 64 avec un bandeau sur les yeux, des courses sur Cuphead et son DLC, sur Elden Ring ou encore sur Barbie (en costumes magnifiques), du superplay de Clone Hero, Little Kitty, Big City qui a transformé les 3 000 spectateurs en chats, une chenille pendant Trombone Champ, sans oublier du Portal 2 qui nous a encore donné envie de relancer une partie (comme l'année dernière). Tous les replays sont à retrouver sur la chaîne YouTube officielle de SpeeDons.

Évènement « apolitique », comme l'a rappelé ironiquement plusieurs fois MisterMV, SpeeDons 2025 était encore une fois l'occasion pour Médecins du Monde de rappeler son combat au quotidien, comment sont utilisés les dons sur le terrain, avec cette année la présence du président de MdM, Jean-François Corty, qui a mis en garde contre la montée du fascisme et de l'extrême droite.

MisterMV et ses équipes vont maintenant prendre un repos bien mérité, en attendant de découvrir les dates de la sixième édition de SpeeDons pour 2026. Espérons retrouver une mascotte aussi mignonne que Béboule l'année prochaine.