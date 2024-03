SpeeDons 2024 : plus de 2 millions d'euros récoltés, un nouveau record !

Ce week-end avait lieu SpeeDons 2024, la quatrième édition du marathon de speedruns caritatif organisé par Xavier « mistermv » Dang. De jeudi soir à dimanche, minuit, les joueurs ont enchaîné les speedruns pour terminer le plus rapidement possible un tas de jeux et récolter de l'argent au profit de Médecins du Monde.

En 2023, SpeeDons avait récolté 1 252 637 €, mais cette année, la communauté a été particulièrement généreuse et a réussi à rassembler 2 066 663 € pour Médecins du Monde. Un nouveau record pour l'évènement qui s'est déroulé comme sur des roulettes, de Sonic Frontiers à Super Metroid en passant par des runs tout aussi impressionnantes comme Baldur's Gate 3 sans ours, DOOM Eternal, Death's Door, Bread & Fred avec une coopération pixel perfect, Metal Gear Solid en version française nanardesque, Aladdin, Halo Infinite, The Legend of Zelda: Link's Awakening DX et Tears of the Kingdom, Furi (dont un boss les yeux bandés !) ou encore Half-Life et son bunny hop vetigineux.

Entre les dons en ligne et sur place au Centre des Congrès de Lyon et la vente de t-shirts, SpeeDons aura donc dépassé les deux millions d'euros récoltés. mistermv nous donne déjà rendez-vous l'année prochaine pour une future édition, il faudra évidemment patienter pour connaître les dates. D'ici là, vous pouvez retrouver tous les replays des speedruns sur la chaîne YouTube de SpeeDons.